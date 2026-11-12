Vận dụng linh hoạt, sát thực tiễn tuyên truyền biển đảo

PHỐI HỢP HIỆU QUẢ

Từ đầu năm, Vùng 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch TTBĐ và Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Các cơ quan, đơn vị trong Vùng đã chủ động phối hợp với ban tuyên giáo của 3 địa phương (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Long) và 2 đơn vị (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn) ký kết chương trình phối hợp TTBĐ, tuyên truyền THNNL năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 cho biết: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch, hướng dẫn về công tác TTBĐ và THNNL. Các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, sát thực tiễn, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền được giao. Vùng đã biên soạn mới 12 đề cương tuyên truyền cho các đối tượng.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 tặng cờ Tổ quốc cho tàu Trường Hoa 35, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: vị trí, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Luật Biển Việt Nam và các quy định trong quản lý, khai thác thủy sản; tình hình an ninh chính trị trên các vùng biển đảo; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; vai trò của Hải quân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Ông Đặng Quốc Thái, ngư dân ở ấp An Thuận, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: Những nội dung mới quy định về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp được báo cáo viên Lữ đoàn 167 (Vùng 2) giới thiệu rất cụ thể, sát thực tế và dễ hiểu; giúp chúng tôi tham gia khai thác hải sản an toàn, bền vững.

ĐA DẠNG HÌNH THỨC

Đồng chí Phạm Thế Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết: Các đơn vị hải quân đã kết hợp tốt giữa tuyên truyền trực tiếp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng số (Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok); gắn tuyên truyền với tổ chức cho đại biểu địa phương tham gia các chuyến công tác biển đảo. Qua đó, mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng sức thuyết phục và hiệu quả lan tỏa; đưa chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo đến gần hơn với nhân dân.

Lữ đoàn 167 trao quà tặng cháu Nguyễn Ngọc Mỹ Kim là con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu

Các đơn vị trong Vùng 2 duy trì đỡ đầu 20 con ngư dân; trao tặng 75 suất quà (trị giá hơn 200 triệu đồng) cho các cháu. Cháu Nguyễn Ngọc Mỹ Kim, học sinh Lớp 7, Trường THCS Bình Châu, xã Bình Châu, TP Hồ Chí Minh tâm sự: Con mồ côi mẹ, bố thường xuyên đi biển mưu sinh để nuôi 3 chị em. Sự quan tâm, động viên và hỗ trợ của Lữ đoàn 167 là điểm tựa ấm áp để con vững bước tới trường.

Vùng 2 tổ chức tuyên truyền được 61 buổi cho gần 42.000 lượt người (tăng 23 buổi so với năm 2025); có hơn 110 lượt phóng viên của 48 cơ quan báo, đài đến thâm nhập thực tế với gần 2.200 tin, bài, clip đăng tải.

Cùng với đó, các đơn vị thường xuyên bổ sung phương án, củng cố lực lượng sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai cả trên bờ, trên biển. Mỗi tàu trực, nhà giàn đều đẩy mạnh Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Trong năm, bộ đội Vùng 2 đã cứu được gần 70 người; hàng nghìn lít nước ngọt, cờ Tổ quốc và bộ tài liệu được chuyển đến ngư dân.

Những việc làm thiết thực trên góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển; tạo sự đồng thuận và phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.