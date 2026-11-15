Vân Dung công khai hồ sơ cá nhân, riêng một thông tin quyết giấu kín

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh hồ sơ cá nhân được thiết kế theo phong cách trẻ trung, nổi bật với tông màu hồng. Trong bộ ảnh, nữ nghệ sĩ diện váy công chúa màu hồng pastel, tạo dáng nhí nhảnh và không quên gửi đến khán giả những thông tin giới thiệu đầy hài hước về bản thân.

Đáng chú ý, Vân Dung tự nhận mình là "2K6 nhưng là 2K6 phiên bản đời đầu". Trong hồ sơ, nữ nghệ sĩ công khai năm sinh 1975, chiều cao 1m65 cùng lời chú thích dí dỏm: "Nhưng thần thái lúc nào cũng cao 1m80". Cách giới thiệu bản thân đầy tự tin khiến nhiều khán giả thích thú.

Vân Dung chia sẻ hình ảnh hồ sơ cá nhân.

Tuy nhiên, có một thông tin Vân Dung nhất quyết không tiết lộ, đó chính là cân nặng. Nữ nghệ sĩ hài hước ghi rõ: "Bí mật quốc gia, hỏi là mất tình cảm". Đây cũng là chi tiết tạo điểm nhấn cho bản hồ sơ, khi Vân Dung công khai gần như mọi thông tin nhưng vẫn dành riêng một ngoại lệ cho bản thân.

Không chỉ tiết lộ những thông tin cơ bản, Vân Dung còn tranh thủ giới thiệu nghề nghiệp bằng câu nói: "Chuyên mang tiếng cười đến mọi nhà". Khi nhắc đến sức khỏe, nữ nghệ sĩ cũng không quên thể hiện tinh thần làm việc năng suất với dòng chú thích "Đủ sức chạy show đều".

Đặc biệt, phần thông tin gia đình tiếp tục cho thấy sự hài hước quen thuộc của Vân Dung. Nữ nghệ sĩ giới thiệu mình có một cậu con trai tên Long Vũ, kèm lời nhận xét: "Nuôi mãi chưa thấy lớn". Cô còn tự nhận sở trường của bản thân là "Diễn tất cả các vai, nói nhiều và quản lý con trai từ xa".

Về sở thích, Vân Dung không ngần ngại liệt kê: "Ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch và đếm tiền". Trong khi đó, điểm yếu được nữ nghệ sĩ tự tiết lộ là "Thấy trai đẹp là hay mất tập trung".

Nghệ sĩ Vân Dung.

Ở phần lịch trình, Vân Dung cũng khéo léo cập nhật những dự án đáng chú ý trong năm, từ Táo Quân, Quỷ Nhập Tràng, Mùa Hè Năm Ấy đến Án Mạng Karaoke. Đây đều là những chương trình, tác phẩm gắn với hoạt động nghệ thuật sôi nổi của nữ nghệ sĩ.

Sinh năm 1975, Vân Dung là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài phía Bắc. Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn qua chương trình Gặp nhau cuối tuần và đặc biệt là Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Lối diễn tự nhiên, khả năng ứng biến linh hoạt cùng những màn tung hứng duyên dáng giúp Vân Dung trở thành một trong những nghệ sĩ hài được đông đảo khán giả yêu thích.

Những năm gần đây, Vân Dung còn tạo bất ngờ khi lấn sân điện ảnh, đặc biệt là dòng phim kinh dị. Năm 2023, cô tham gia Quỷ Cẩu, tác phẩm đạt khoảng 108 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Tiếp đó, Quỷ Nhập Tràng thu về khoảng 149 tỷ đồng và Quỷ Nhập Tràng 2 đạt gần 134 tỷ đồng.

Năm 2026, Vân Dung tiếp tục xuất hiện trong phim truyền hình Mùa Hè Năm Ấy trên VTV3 và phim điện ảnh Án Mạng Karaoke. Đáng chú ý, Mùa Hè Năm Ấy còn đánh dấu lần đầu nữ nghệ sĩ đóng phim truyền hình cùng con trai Long Vũ. Trong khi đó, ở Án Mạng Karaoke, cô đảm nhận vai bà Thủy với màu sắc khác biệt so với những hình tượng quen thuộc trước đây.

Ở tuổi 51, Vân Dung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực và liên tục thử sức với những vai diễn mới. Bản hồ sơ cá nhân vừa chia sẻ cũng cho thấy nét hài hước, tinh thần trẻ trung vẫn là điều nữ nghệ sĩ giữ được sau nhiều năm gắn bó với nghề.