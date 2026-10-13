Vận dụng các nguyên tắc quản trị quốc tế phù hợp với thực tiễn EVN

Các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu trụ sở EVN. Ảnh: Thành Trung/Vnanet.vn/Bnews.vn

Qua đó, cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu cách vận dụng các nguyên tắc quản trị quốc tế phù hợp với thực tiễn của Tập đoàn.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các đơn vị thành viên, trực thuộc EVN. Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đình Phước nhấn mạnh yêu cầu chủ động nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc quản trị theo OECD phù hợp với thực tiễn EVN. Tập đoàn sẽ phối hợp với các chuyên gia để xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị và lộ trình triển khai, xác định rõ những nội dung có thể thực hiện ngay, những vấn đề còn vướng mắc và cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền.

Tại đây, các chuyên gia, diễn giả gồm Luật sư Hà Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), nguyên Chủ tịch Deloitte Việt Nam; ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV đã giới thiệu những nguyên tắc quản trị công ty theo OECD đối với doanh nghiệp nhà nước và các yêu cầu đổi mới quản trị theo Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Qua đó, các đại biểu tìm hiểu về vai trò của Nhà nước với tư cách chủ sở hữu, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cũng như yêu cầu minh bạch thông tin, trách nhiệm giải trình và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.

Các chuyên gia cũng phân tích việc vận dụng những nguyên tắc này vào thực tiễn quản trị tại EVN. Những vấn đề được đề cập trong chương trình đào tạo gồm quản lý, sử dụng vốn nhà nước; giám sát hiệu quả hoạt động và đặc thù của EVN khi vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, đầu tư phát triển hệ thống điện, vừa phải bảo toàn và phát triển vốn.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đặt câu hỏi, trao đổi với chuyên gia về những vấn đề thực tiễn và cách vận dụng các nguyên tắc quản trị theo OECD phù hợp với đặc thù hoạt động của Tập đoàn.