Trong ngày khởi tranh môn bơi của Đại hội, ở vòng loại bơi 50m ếch nam, Watson Nguyễn gây ấn tượng khi đạt thành tích 27 giây 16, phá kỷ lục Đại hội (28 giây 39) và phá luôn kỷ lục quốc gia (27 giây 70). Được biết, cột mốc kỷ lục quốc gia nội dung này đã tồn tại suốt 16 năm qua. Đến vòng chung kết môn bơi, anh tiếp tục thi đấu ấn tượng trên đường đua xanh với thành tích 27 giây 09 ở nội dung bơi 50m ếch nam, giành huy chương vàng và xác lập kỷ lục quốc gia mới.

Thành tích 27 giây 09 ở nội dung bơi 50m ếch nam của Watson Nguyễn tại Đại hội lần này gần tiệm cận với kết quả huy chương đồng tại ASIAD 20 của kình ngư người Nhật Bản (27 giây 01); trong khi đó, chuẩn Olympic tối thiểu nội dung 50m ếch nam để tranh suất Olympic 2028 là 27 giây 71. Bên cạnh đó, kỷ lục SEA Games nội dung 50m ếch nam đang thuộc về vận động viên người Indonesia là 27 giây 56.

Vận động viên Watson Nguyễn (giữa) giành huy chương vàng bơi 50m ếch nam tại Đại hội.

Trên đường đua xanh, sở trường lớn nhất của Watson Nguyễn ở các nội dung bơi ếch với hai cự ly quen thuộc là 50m và 100m. Anh đã trải qua quá trình luyện tập, tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại nhiều sân chơi trẻ đỉnh cao quốc tế. Sự xuất hiện của Watson Nguyễn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại nên luồng gió mới, giúp người người hâm mộ cơ hội trực tiếp chứng kiến các màn tranh tài đẳng cấp mà còn tạo theo sự thi đua đầy hứng khởi giữa các vận động viên trên đường đua xanh.

Đáng chú ý, người về nhì trong nội dung bơi 50m ếch nam tại Đại hội là vận động viên Phạm Thanh Bảo (đoàn thể thao Vĩnh Long) với 27 giây 50. Thành tích này cũng vượt qua cả kỷ lục SEA Games. Cũng tại nội dung môn bơi, nhiều kỷ lục Đại hội, kỷ lục quốc gia mới được thiết lập là tín hiệu rất tích cực. Do đó, thành tích của Watson Nguyễn, Phạm Thanh Bảo cùng nhiều vận động viên trẻ tiềm năng khác, trong đó có đoàn thể thao Quân đội đang là niềm kỳ vọng rất lớn cho môn bơi Việt Nam trong thời gian tới.