Vận động viên Vovinam Đà Nẵng nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Vận động viên Nguyễn Quảng Triều vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng xứng đáng dành cho Nguyễn Quảng Triều sau nhiều nỗ lực cống hiến và mang về thành tích ấn tượng cho Vovinam Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đặc biệt, tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 diễn ra tại Indonesia, võ sĩ này xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Thi đấu ở nội dung đối kháng hạng 82kg, Nguyễn Quảng Triều lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Belarus, Campuchia và Algeria để bước lên bục vinh quang cao nhất. Tấm Huy chương Vàng càng trở nên ấn tượng khi đây là lần đầu tiên anh thi đấu quốc tế.

Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất tiếp thêm động lực và sự tự tin cho Nguyễn Quảng Triều khi bước vào thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Võ sĩ này là một trong những niềm kỳ vọng cạnh tranh huy chương của Vovinam Đà Nẵng, thi đấu ở nội dung đối kháng hạng 80kg.

Môn Vovinam trong khuôn khổ đại hội diễn ra từ ngày 14 đến 19/11, thu hút sự tham dự của các võ sĩ hàng đầu cả nước. Các vận động viên tranh 26 bộ huy chương, trong đó có 12 bộ thi quyền và 14 bộ đối kháng nam, nữ.

Đội tuyển Vovinam Đà Nẵng tham dự với 9 vận động viên và có khởi đầu tốt khi giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc trong ngày thi đấu đầu tiên.

Vận động viên Lê Hồng Vũ xuất sắc mang về Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng hạng trên 45kg đến 50kg nam; Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Đỗ Xuân Hiếu ở nội dung đối kháng hạng trên 65kg đến 70kg.