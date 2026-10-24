Vận động viên thể hình gục ngã, tử vong khi đang biểu diễn trên sân khấu

Theo NYPost, Mateusz Chmura, 33 tuổi, đã gục ngã trong lúc biểu diễn tại vòng chung kết PCA British Finals hôm 18/10 ở Telford, Anh, Hiệp hội Thể dục Thể thao Anh (PCA) cho biết , đồng thời thông báo về cái chết của anh với "nỗi buồn sâu sắc".

Người đàn ông lực lưỡng đến từ Wakefield đã được sơ cứu ngay trên sân khấu trong lúc xảy ra sự cố trước khi được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện, nơi anh được tuyên bố đã tử vong, nguyên nhân vẫn chưa rõ.

Mateusz Chmura đã qua đời hôm sau khi gục ngã trên sân khấu trong một sự kiện thể hình ở Telford, Anh. Ảnh: JamPress

Chmura đã qua đời một ngày trước khi bước sang tuổi 34, để lại người vợ mới cưới được 2 tháng, Patrycja Chmura.

Chmura đã phá vỡ sự im lặng để chỉ trích một chiến dịch gây quỹ trực tuyến mà cô khẳng định là "không liên quan gì đến".

"Tôi không ủy quyền cho bất kỳ ai thu tiền thay mặt tôi hoặc gia đình. Tôi không bao giờ muốn bất cứ ai mất đi số tiền khó nhọc kiếm được của họ chỉ vì họ đang cố gắng giúp đỡ chúng tôi trong thời điểm khó khăn này", cô nói trong một bài đăng dài trên Instagram, cảnh báo mọi người đừng mắc bẫy.

Cái chết của Chmura xảy ra chỉ 4 ngày sau cái chết của Marianne von Gierke, người từng 2 lần vô địch cuộc thi Mr. Olympia.