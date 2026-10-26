Vận động viên thể hình bất ngờ gục ngã rồi tử vong chì 1 ngày trước sinh nhật, để lại người vợ mới cưới được 2 tháng khiến ai cũng đau lòng

Vận động viên thể hình Mateusz Chmura, 33 tuổi, gặp sự cố trong lúc biểu diễn tại vòng chung kết PCA British Finals diễn ra ngày 18/10 ở Telford, Anh.

Hiệp hội Thể dục Thể thao Anh thông báo về sự ra đi của nam vận động viên với “nỗi buồn sâu sắc”. Chmura sống tại Wakefield và tham dự vòng chung kết cùng nhiều vận động viên thể hình khác.

Khi Chmura bất ngờ gục ngã trên sân khấu, lực lượng có mặt tại sự kiện lập tức tiến hành sơ cứu. Nam vận động viên sau đó được trực thăng đưa đến bệnh viện để tiếp tục cấp cứu.

Mateusz Chmura. Ảnh: Jam Press

Tuy nhiên, Chmura không qua khỏi và được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân khiến anh đột ngột gục ngã và qua đời hiện vẫn chưa được xác định.

Nam vận động viên mất chỉ một ngày trước khi bước sang tuổi 34. Anh để lại người vợ Patrycja Chmura. Hai người mới kết hôn được khoảng 2 tháng trước khi sự việc đau lòng xảy ra.

Sau cái chết của chồng, Patrycja lên tiếng về một chiến dịch gây quỹ trực tuyến được lập ra liên quan đến gia đình. Cô khẳng định mình không tham gia và cũng không cho phép bất kỳ cá nhân nào thay mặt gia đình đứng ra kêu gọi quyên góp.

Patrycja cảnh báo mọi người không chuyển tiền cho chiến dịch này. Cô cho biết không muốn bất cứ ai mất đi khoản tiền khó khăn mới kiếm được chỉ vì mong muốn giúp đỡ gia đình trong thời điểm đau buồn.

Cái chết của Chmura xảy ra chỉ 4 ngày sau khi Marianne von Gierke, người từng 2 lần giành chức vô địch tại cuộc thi Mr. Olympia, qua đời. Hiện chưa có thêm thông tin về nguyên nhân tử vong của Chmura.