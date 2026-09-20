Vận động viên thành phố Đồng Nai giành 7 huy chương Giải Lặn vô địch trẻ châu Á 2026

Hai vận động viên thành phố Đồng Nai Phạm Thanh Nam và Lê Thị Thanh Tuyền cùng các đồng đội trong đội tuyển lặn trẻ Việt Nam trên bục nhận huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x100m chân vịt đôi Mix. Ảnh: ĐVCC

Giải Lặn vô địch trẻ châu Á 2026 diễn ra từ ngày 15 tới 21-9 tại Trung Quốc, quy tụ VĐV của 9 nước, vùng lãnh thổ tham dự, tranh huy chương ở nội dung cá nhân nam, nữ và tiếp sức.

Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam gồm 30 thành viên, trong đó có 22 VĐV gồm những gương mặt trẻ triển vọng đến từ các tỉnh, thành như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thanh Hóa... Trong đó, thành phố Đồng Nai góp mặt 3 thành viên gồm: 1 huấn luyện viên và 2 VĐV. Đây là dịp để các VĐV trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của thể thao lặn Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Vận động viên thành phố Đồng Nai Phạm Thanh Nam trên bục nhận huy chương vàng nội dung 100m chân vịt đôi nam lứa 16-17 tuổi. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc giải, Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam đã giành được thành tích ấn tượng với 79 huy chương, gồm: 33 huy chương vàng (HCV), 31 huy chương bạc (HCB) và 15 huy chương đồng (HCĐ), qua đó đứng nhất toàn đoàn. Đội tuyển lặn trẻ Trung Quốc ở vị trí thứ hai với 32 HCV, 19 HCB, 11 HCĐ. Trong khi các đoàn còn lại không đạt được HCV. Đội tuyển lặn trẻ Thái Lan xếp hạng ba với 4 HCB, 17 HCĐ.

Hai vận động viên thành phố Đồng Nai Phạm Thanh Nam và Lê Thị Thanh Tuyền tại Giải Lặn vô địch trẻ châu Á 2026. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, cả 2 VĐV của thành phố Đồng Nai trong thành phần Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam đều thi đấu xuất sắc giành HCV, qua đó đóng góp 3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ vào thành tích chung đứng hạng nhất của đội tuyển. Trong đó, VĐV Lê Thị Thanh Tuyền giành 1 HCV 50m chân vịt đôi (CVĐ) nữ, 1 HCB (100m CVĐ nữ) lứa 16-17 tuổi. Trong khi, Phạm Thanh Nam giành 1 HCV 100m CVĐ nam, 1 HCB (tiếp sức 4x200 vòi hơi chân vịt nam) và 50m CVĐ nam lứa 16-17 tuổi.

Các thành viên Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam tại Giải Lặn vô địch trẻ châu Á 2026. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Phạm Thanh Nam và Lê Thị Thanh Tuyền cùng các đồng đội trong đội tuyển lặn trẻ Việt Nam đạt thêm 1 HCV (tiếp sức 4x100 CVĐ Mix), 1 HCB (tiếp sức 4x100 SB Mix).