Vận động viên than giường ngắn, ban tổ chức ASIAD lên tiếng

Giường và các vật dụng sinh hoạt được chuẩn bị bên trong những căn nhà gỗ dạng container dành cho các vận động viên tại Athletes Plaza thuộc Asian Games Aichi-Nagoya 2026 ở Nagoya, miền Trung Nhật Bản, ngày 27/9. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/9, truyền thông được tham quan khu lưu trú dành cho vận động viên tại Garden Pier. Các dãy nhà lắp ghép được sắp xếp thành một khu đô thị nhỏ, với những khối nhà trông giống các mảnh Lego khổng lồ.

Bên trong, các căn phòng được ốp gỗ nhưng diện tích khá hạn chế. Giường cũng tương đối ngắn, trở thành vấn đề đáng chú ý với những vận động viên có chiều cao trên 1,8 m, đặc biệt là các cầu thủ bóng rổ.

Để bù đắp phần nào sự chật hẹp, ban tổ chức bố trí một nhà ăn riêng khá rộng cùng cửa hàng cung cấp những nhu yếu phẩm cơ bản cho vận động viên.

Một số vận động viên đã lên mạng xã hội phàn nàn về điều kiện lưu trú. Đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc thậm chí chuyển sang ở khách sạn tiêu chuẩn thay vì khu nhà lắp ghép.

Trước những phản ánh này, Yuta Matsuo, Phó giám đốc bộ phận phụ trách chỗ ở cho vận động viên, cùng các cộng sự đã trực tiếp giải thích về cách bố trí khu lưu trú.

"Phần lớn yêu cầu chúng tôi nhận được liên quan đến kích thước giường, đặc biệt từ các cầu thủ bóng rổ và những vận động viên có vóc dáng lớn", ông Matsuo nói với Reuters.

Ông cho biết việc bố trí nhiều giường trong cùng một phòng cũng khiến không gian trở nên chật chội hơn.

Theo ông Matsuo, ban tổ chức đã tính đến phương án sử dụng những chiếc đôn kê thêm vào giường để mở rộng diện tích nằm và giúp các vận động viên cao lớn có thêm không gian nghỉ ngơi.

"Chúng tôi cho rằng những chiếc đôn có thể được sử dụng hiệu quả để tận dụng tốt hơn không gian sẵn có. Tuy nhiên, có lẽ chúng tôi chưa giải thích đầy đủ cách sử dụng những vật dụng này, nên chúng có thể chưa được tận dụng hiệu quả như kỳ vọng", ông nói.

Ban tổ chức dự kiến cải thiện việc hướng dẫn trong thời gian tới, giúp các vận động viên hiểu rõ hơn công dụng của những vật dụng được bố trí trong phòng.

"Chúng tôi muốn cải thiện cách truyền đạt về công dụng của những vật dụng này và hướng dẫn vận động viên cách sử dụng, qua đó tạo môi trường lưu trú thoải mái hơn trong thời gian họ tham dự giải", ông Matsuo nói.

Những căn nhà gỗ dạng container được xây dựng làm nơi lưu trú cho các vận động viên tại Athletes Plaza ở Nagoya, miền Trung Nhật Bản, ngày 27/9. Ảnh: Reuters.

Javier Garcia Alvarez, HLV đội tuyển bóng rổ nữ Mông Cổ, cũng lên tiếng về điều kiện lưu trú tại đây.

"Đặc biệt với những cầu thủ bóng rổ cao khoảng 1,85-1,9 m, điều này không dễ dàng", ông Alvarez nói. "Khi đến những khu lưu trú như thế này, bạn phải thích nghi. Nó gần giống như đi cắm trại, giống một khu trại vậy".

Khác với nhiều kỳ ASIAD trước, Aichi-Nagoya không xây dựng một Làng Vận động viên tập trung theo mô hình truyền thống. Thay vào đó, ban tổ chức tận dụng nhiều cơ sở lưu trú có sẵn, trong đó có các khu nhà lắp ghép, khách sạn và một tàu du lịch.

Tổng cộng khoảng 17.000 vận động viên và quan chức được bố trí chỗ ở tại thành phố cảng Nagoya và các khu vực lân cận.

Theo ông Matsuo, việc xây dựng hoàn toàn các cơ sở mới tại Nhật Bản ngày càng khó khăn. Vì vậy, ban tổ chức lựa chọn tận dụng những cơ sở hiện có, đồng thời tìm cách điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của đoàn thể thao.

"Chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện cách tận dụng hiệu quả nhất các cơ sở hiện có, đồng thời bảo đảm chúng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các vận động viên", ông nói.

Mô hình lưu trú bằng nhà lắp ghép cũng được áp dụng với một số vận động viên Ấn Độ tại Asian Games năm nay. Ban tổ chức cho rằng cách này có thể giúp các vận động viên làm quen với điều kiện lưu trú trước khi bước vào tranh tài tại đấu trường châu lục.