Phân môn Canoeing diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của nhiều tay chèo hàng đầu cả nước.

Ngày 20-11, phân môn Canoeing thuộc nhóm môn Đua thuyền trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm - 2026 hoàn tất chương trình thi đấu với 37 bộ huy chương. Tham dự Đại hội năm nay, Đoàn thể thao Thái Nguyên có gần 60 vận động viên tranh tài ở cả 3 phân môn gồm: Canoeing, Rowing và Đua thuyền truyền thống.

Canoeing là phân môn mở màn của nhóm môn Đua thuyền, quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia vừa tham dự ASIAD 20 và vòng loại Olympic, thi đấu cho các đơn vị chủ quản.

Cạnh tranh với những trung tâm đua thuyền mạnh trong cả nước như Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, Quảng Ninh, các tay chèo Thái Nguyên đã thi đấu nỗ lực, giành 6 huy chương, tạm xếp thứ 5 toàn đoàn.

Cặp vận động viên Nguyễn Thị Hồng Thái và Lê Thị Lan Anh giành Huy chương Vàng ở nội dung 1.000m.

Nổi bật trong thành tích của đội tuyển Thái Nguyên là tay chèo Nguyễn Thị Hồng Thái. Ở các nội dung thuyền nữ, Nguyễn Thị Hồng Thái cùng đồng đội Lê Thị Lan Anh thi đấu ăn ý, thể hiện bản lĩnh và giành cả 2 HCV ở cự ly 1.000m và 500m.

Kết quả này tiếp tục khẳng định phong độ thi đấu ấn tượng của Nguyễn Thị Hồng Thái trong năm 2026. Nữ vận động viên hiện được đề cử ở hạng mục “Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm” tại Cúp Chiến thắng 2026.

Vận động viên Nguyễn Thị Hồng Thái (bên trái) là gương mặt được đề cử hạng mục “Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm” tại Cúp Chiến thắng 2026.

Trước thềm Đại hội, Nguyễn Thị Hồng Thái đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận tại các giải đấu quốc tế, gồm 1 HCV, 1 HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (tháng 4); 1 HCV, 1 HCB tại Giải Vô địch Canoeing châu Á; 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Trẻ và U23 châu Á (tháng 6). Chị cũng có tên trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Với kết quả đạt được ở phân môn Canoeing, đội tuyển Đua thuyền Thái Nguyên có khởi đầu thuận lợi, tạo đà cho các vận động viên bước vào tranh tài ở hai phân môn còn lại là Rowing và Đua thuyền truyền thống trong những ngày tới.