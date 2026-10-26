Vận động viên lặn tranh tài giải Đông Nam Á

Nguyễn Thị Hằng là vận động viên giàu kinh nghiệm và thành tích, được kỳ vọng tỏa sáng tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Đội tuyển lặn Việt Nam dự Giải lặn vô địch Đông Nam Á năm 2026 tại Malaysia với mục tiêu giành vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương. Đội đăng ký tham dự 62 thành viên; trong đó Đà Nẵng đóng góp 4 thành viên gồm: Huấn luyện viên Nguyễn Quang Minh và 3 vận động viên Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Lan Vy, Vũ Sinh Hùng.

Ngoài chương trình thi đấu hệ vô địch, Liên đoàn Lặn Đông Nam Á còn tổ chức các nội dung thi đấu dành cho nhóm tuổi trẻ. Năm nay là lần thứ 3 giải được tổ chức. Hai lần trước, đội tuyển lặn Việt Nam đều dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương với lần lượt 21 và 31 Huy chương Vàng năm 2024 và 2025.

Những vận động viên Đà Nẵng góp mặt tại giải là gương mặt tài năng từng tỏa sáng ở sân chơi trong nước và quốc tế. Mới đây, Vũ Sinh Hùng xuất sắc giành 10 huy chương tại Giải vô địch lặn trẻ châu Á năm 2026 diễn ra ở Trung Quốc. Kình ngư Đà Nẵng vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành Huy chương Vàng ở nội dung 200m vòi hơi chân vịt và 400m khí tài.

Bên cạnh đó, anh còn đoạt Huy chương Bạc ở các nội dung: 100m, 400m, 800m, 1.500m vòi hơi chân vịt; 100m, 200m khí tài; 4x100m mix hỗn hợp và 4x200m vòi hơi chân vịt. Ở tuổi 16, Hùng có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Nếu duy trì phong độ cao ở giải đấu sắp tới, anh có thể cạnh tranh huy chương.

Nguyễn Thị Hằng là vận động viên giàu kinh nghiệm và thành tích, được kỳ vọng tỏa sáng tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á năm 2026. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Lan Vy là những kình ngư giàu kinh nghiệm. Tại Giải lặn vô địch quốc gia năm 2026 bể 25m ở Huế, hai vận động viên này đóng góp tích cực vào thành tích giành 10 huy chương, phá 3 kỷ lục và xếp thứ 4 toàn đoàn của đội tuyển lặn Đà Nẵng. Trong đó, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Lan Vy phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội mang về Huy chương Vàng, phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 4x100m chân vịt đôi - vòi hơi chân vịt, 4x100m vòi hơi chân vịt.

Nguyễn Thị Hằng cho hay: “Ban huấn luyện tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên tập luyện trong thời gian qua và đã sẵn sàng cho giải Đông Nam Á. Thử thách lớn đang chờ ở sân chơi quốc tế, nên tôi sẽ nỗ lực và quyết tâm cao nhất để cạnh tranh huy chương, đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ”.

Theo Huấn luyện viên Nguyễn Quang Minh, các kình ngư thành phố thể hiện tốt, duy trì thông số ấn tượng trong tập luyện và hy vọng có màn thể hiện đúng với khả năng bản thân khi thi đấu.

Sân chơi Đông Nam Á lần này diễn ra trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 cũng là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra, rà soát lực lượng. Ngoài mục tiêu cạnh tranh huy chương, việc thi đấu quốc tế là cơ hội để vận động viên cọ xát chuyên môn, nâng cao khả năng bản thân, hướng đến kỳ đại hội thành công cùng thể thao Đà Nẵng.