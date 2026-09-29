Vận động viên Kazakhstan bị tước HCV ASIAD vì vi phạm quy định về giày

Toxanbayeva về đích đầu tiên ở nội dung marathon nữ hôm Chủ nhật với thành tích 3 giờ 22 phút 20 giây, nhanh hơn gần 4 phút so với Danzengquzong của Trung Quốc. Tuy nhiên, kết quả của cô đã bị hủy bỏ do liên quan đến trang thiết bị thi đấu.

Một quan chức kỹ thuật cho biết các vận động viên chỉ được sử dụng những mẫu giày đã được World Athletics phê duyệt và công bố trên nền tảng chính thức.

Toxanbayeva không sử dụng một trong những mẫu giày nằm trong danh sách này, buộc ban tổ chức phải báo cáo vụ việc với World Athletics.

Vận động viên Yasmina Toxanbayeva của Kazakhstan đang thi đấu trong nội dung đi bộ marathon nữ. Ảnh: REUTERS/Chalinee Thirasupa

“Các vận động viên chỉ được phép mang những đôi giày đã được phê duyệt và liệt kê trên nền tảng của Liên đoàn Điền kinh Thế giới. Cô ấy không mang một trong số đó, đó là lý do tại sao chúng tôi đã viết thư cho Liên đoàn Điền kinh Thế giới”, quan chức kỹ thuật cho biết.

Theo quan chức này, quyết định hủy kết quả và tước huy chương vàng được đưa ra sau đó. Toxanbayeva được thông báo về quyết định và có quyền kháng cáo lên ban giám khảo. Vận động viên Kazakhstan đã thực hiện quyền kháng cáo, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không được thay đổi.

Toxanbayeva cũng xác nhận việc bị hủy kết quả trên mạng xã hội Instagram. “Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng. Cảm ơn tất cả những người hùng của tôi, những người đã chiến đấu cùng tôi đến tận cùng”, cô viết.

Sau khi kết quả Toxanbayeva bị hủy, Danzengquzong của Trung Quốc được trao huy chương vàng. Đồng hương của cô là Ma Li giành huy chương bạc, trong khi Yukiko Umeno của Nhật Bản nhận huy chương đồng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy các quy định nghiêm ngặt về trang thiết bị thi đấu tại các giải điền kinh quốc tế, trong đó giày thi đấu phải đáp ứng những tiêu chuẩn và nằm trong danh sách được World Athletics phê duyệt.