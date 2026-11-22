Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh luôn dẫn đầu đường đua cho đến khi về đích. Ảnh: An Nhơn

Dự lễ trao giải có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đoàn thể thao, huấn luyện viên và vận động viên.

Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (tỉnh Gia Lai) về đích đầu tiên nội dung cá nhân nữ. Ảnh: An Nhơn

Ở nội dung cá nhân nam, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh của thành phố Đồng Nai xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về vận động viên Dương Minh Hùng (Quân Đội), giải ba thuộc về vận động viên Lê Đình Tường (Gia Lai). Ở nội dung đồng đội nam, đội Gia Lai giành giải nhất, thành phố Đồng Nai giải nhì và Quân Đội giải ba.

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi trao huy chương vàng cho vận động viên Hoàng Nguyên Thanh. Ảnh: An Nhơn

Ở nội dung cá nhân nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) giành giải nhất; giải nhì thuộc về vận động viên Lê Thị Hà (Thành phố Hồ Chí Minh) và giải ba thuộc về vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa (thành phố Đồng Nai). Ở nội dung đồng đội nữ, đội tỉnh Gia Lai giành giải nhất, thành phố Đồng Nai giành giải nhì.

Đại diện Ban tổ chức trao huy chương và linh vật của đại hội cho các vận động viên nữ đoạt giải. Ảnh: An Nhơn

Như vậy, thành phố Đồng Nai có 6 vận động viên (3 nam và 3 nữ) tham gia giải năm nay và giành được 4 giải: 1 giải nhất cá nhân nam, 2 giải nhì đồng đội nam - nữ và 1 giải ba cá nhân nữ.

Đại diện Ban tổ chức trao huy chương cho các đồng đội nam đoạt giải. Ảnh: An Nhơn

Đánh giá về công tác tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết: Công tác tổ chức được triển khai bài bản, kỹ lưỡng. Thành phố Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thể dục thể thao Việt Nam ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến triển khai các phương án phục vụ thi đấu. Các lực lượng an ninh, y tế được bố trí đầy đủ, bảo đảm an toàn trên toàn tuyến đường đua và kịp thời chăm sóc vận động viên sau khi về đích.

Đại diện Ban tổ chức trao huy chương cho các đồng đội nữ đoạt giải. Ảnh: An Nhơn

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, việt dã leo núi Bà Rá là nội dung thi đấu có cung đường đặc thù, địa hình khắc nghiệt, đòi hỏi vận động viên phải có nền tảng thể lực, sức bền và ý chí thi đấu cao. Giải năm nay quy tụ nhiều gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam, trong đó có những vận động viên nổi bật ở các nội dung chạy đường dài và leo núi như: Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ… Các vận động viên đã thi đấu quyết tâm, cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tinh thần thi đấu của các đoàn thể thao, góp phần vào thành công của nội dung Việt dã leo núi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.