Vận động viên hồ hởi sẵn sàng thi đấu tại Giải chạy Báo Hànộimới

Trước giờ khai mạc Giải chạy, không khí quanh hồ Hoàn Kiếm đã trở nên sôi động, các vận động viên có mặt từ sớm để chuẩn bị tham gia thi đấu với tinh thần hứng khởi và đầy nhiệt huyết.

Ngay từ đầu giờ sáng, hàng ngàn vận động viên đã có mặt tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm để tập luyện, làm quen với khu vực trước giờ khai mạc.

Ban Tổ chức tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Ban Tổ chức kiểm ta công tác trước giờ diễn ra Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026.

Đông đảo vận động viên cùng các em học sinh có mặt từ sớm để chuẩn bị tham gia Giải chạy.

Theo Ban Tổ chức, chung kết năm nay quy tụ hơn 3.000 vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung phong trào và nâng cao, tương ứng 12 bộ huy chương. Nội dung phong trào gồm các cự ly 1.750m, 3.500m và 5.250m dành cho nam, nữ; nội dung nâng cao gồm 2 cự ly 5.250m (nữ) và 8.750m (nam).

Nét mới của mùa giải năm nay là Ban tổ chức bổ sung nội dung dành cho các nhà tài trợ, với cự ly 1.750m nam và nữ. Giải thưởng được trao cho các vận động viên nam, nữ xếp hạng từ thứ nhất đến thứ năm và các đội xếp hạng từ thứ nhất đến thứ ba ở từng khối. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 300 triệu đồng.

Các vận động viên hồ hởi sẵn sàng trước giờ thi đấu

Các vận động viên làm công tác chuẩn bị trước giờ thi đấu

Các vận động viên phường Cầu Giấy tự tin trước giờ thi đấu.

Ban tổ chức chuẩn bị trước giờ khai mạc Giải chạy.

Các vận động viên chụp hình lưu niệm trước giờ thi đấu.

Không khí tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên sôi động trước giờ khai mạc Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026.

Các vận động viên tập kết sẵn sàng thi đấu.

Đại sứ Pakistan, Singapore, Palestine (từ trái sang) sẵn sàng tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026.