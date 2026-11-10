Vận động viên hai lần vô địch Olympic nhập viện cấp cứu vì sự cố cháy nhà

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), Maria Shurochkina đã được đưa đến Viện Nghiên cứu Cấp cứu Sklifosovsky sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ riêng ở phía tây thủ đô Moskva.

Vụ cháy xảy ra vào tối 8/11 tại căn hộ trên tầng 17 của một tòa nhà trên phố Bagritskogo. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng Nga, nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến việc sử dụng lò sưởi sinh học (bioethanol fireplace). Cụ thể, theo kênh Telegram Mash của Nga, Shurochkina gặp nạn khi tìm cách bổ sung nhiên liệu cho lò sưởi nhưng chưa tắt thiết bị. Chất lỏng dễ cháy bất ngờ bốc lửa, bén vào quần áo của nữ vận động viên 31 tuổi rồi lan sang đồ đạc trong căn hộ.

Maria Shurochkina từng hai lần vô địch Olympic (Ảnh: TASS).

Ngọn lửa nhanh chóng khiến nhiều vật dụng và đồ nội thất bốc cháy. Theo TASS, diện tích đám cháy khoảng 5m² trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế. Dù bị thương, Shurochkina vẫn tìm cách thoát khỏi căn hộ và kêu gọi sự giúp đỡ của những người sống cùng tòa nhà.

Một người hàng xóm kể lại: "Chúng tôi mở cửa và Maria Shurochkina lao vào. Cô ấy khóc và hét lên. Có vẻ cô ấy đang châm thứ gì đó, trên tay cầm một cái chai và nó bùng cháy. Hai tay, bụng và mặt cô ấy đều bị bỏng". Những người hàng xóm nhanh chóng hỗ trợ và liên hệ với lực lượng cứu hộ. Sau đó, Shurochkina được xe cứu thương đưa đến Viện Nghiên cứu Cấp cứu Sklifosovsky để điều trị.

Thông tin ban đầu từ kênh Telegram Mash cho biết tình trạng của Shurochkina đã chuyển từ mức trung bình sang nghiêm trọng. Một số nguồn tin nói rằng các vết bỏng ảnh hưởng đến khoảng 32% diện tích cơ thể của nữ vận động viên, tập trung ở đầu, cổ, ngực, bụng, cánh tay và bàn tay.

Theo Hãng thông tấn Thành phố Moskva (Agentstvo Moskva), đại diện Viện Nghiên cứu Cấp cứu Sklifosovsky xác nhận nữ vận động viên đã được phẫu thuật. Đại diện cơ sở y tế cho biết: "Cô ấy đang nằm tại khoa hồi sức và điều trị tích cực dành cho bệnh nhân bỏng. Ca phẫu thuật đã được tiến hành".

Theo hãng tin RBC (Nga), ca sĩ Nyusha, chị gái cùng cha khác mẹ của Shurochkina, xác nhận em gái đang được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực và tình trạng sức khỏe đã ổn định. Nyusha chia sẻ: "Masha hiện đang nằm trong khoa hồi sức tích cực. Đầu và mặt không bị tổn thương, nhưng cơ thể có những vết bỏng. Tình trạng hiện đã ổn định. Gia đình chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người".

Liên đoàn Thể thao dưới nước Nga cũng xác nhận Shurochkina đã nhập viện sau vụ cháy. Theo TASS, đại diện liên đoàn đã liên hệ với bệnh viện và gia đình nữ vận động viên để nắm bắt tình hình, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ quá trình điều trị.

Maria Shurochkina sinh năm 1995, là một trong những vận động viên bơi nghệ thuật thành công của Nga. Cô từng cùng đội tuyển Nga giành huy chương vàng nội dung đồng đội tại Olympic Rio 2016 và Tokyo 2020, bên cạnh 11 chức vô địch thế giới và 6 chức vô địch châu Âu.

Với những đóng góp cho thể thao Nga, Shurochkina được trao Huân chương Hữu nghị năm 2016 và Huân chương Danh dự năm 2021. Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cô chuyển sang lĩnh vực giải trí, tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật dưới nước và truyền hình.