Vận động viên Nguyễn Lê Quỳnh Chi.

Môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 20/11 đến 30/11 tại Nhà thi đấu Đa Môn (tỉnh Đồng Tháp). Giải đấu quy tụ 21 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và ngành, tranh tài ở 23 nội dung thuộc hai nhóm thi đấu chính là đối kháng (tanding) với các hạng cân và biểu diễn quyền (seni) dành cho cả nam và nữ.

Đoàn Pencak Silat Hà Tĩnh tham dự đại hội với 8 VĐV. Trong ngày thi đấu hôm nay (29/11), VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi bước vào phần thi chung kết nội dung đối kháng hạng cân 70 kg dành cho nữ. Sau 3 hiệp đấu, nữ võ sĩ xuất sắc đánh bại VĐV Võ Thị Ngọc Loan (An Giang) để giành HCV.

Như vậy, đến thời điểm này, đoàn Hà Tĩnh đã giành 11 tấm huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (6 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ).

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Hà Tĩnh còn một số môn có khả năng tranh chấp huy chương, cụ thể là: nội dung 400m vượt rào của VĐV Nguyễn Thị Ngọc (môn điền kinh), nội dung 10.000m nữ của VĐV Lê Thị Lam (môn điền kinh).