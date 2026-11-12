Vận động viên gen Z Nguyễn Khắc Lê Hoàng: 'Kỷ luật là một phần quan trọng để tạo nên thành công'

Nguyễn Khắc Lê Hoàng (sinh năm 2008) quê ở Phú Thọ, đang theo học tại trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Trong sự nghiệp thi đấu, đến nay, Lê Hoàng đã giành được hai Huy chương Vàng tại Giải vô địch Thái cực quyền thế giới 2024, Huy chương Vàng Giải trẻ châu Á 2025, Huy chương Vàng Giải trẻ thế giới 2026, Huy chương Vàng Giải vô địch Thái cực quyền thế giới 2026, Huy chương Đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 và mới nhất là Huy chương Bạc tại Olympic Trẻ Dakar 2026.

Cảm xúc của Lê Hoàng như thế nào khi giành Huy chương Bạc và mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Trẻ Dakar 2026?

Khoảnh khắc biết mình giành được Huy chương Bạc tại Olympic Trẻ 2026 là một cảm xúc rất đặc biệt: Vừa vui mừng, xúc động, vừa cảm thấy vô cùng tự hào vì những nỗ lực và cố gắng của bản thân trong suốt một hành trình dài đã được đền đáp. Điều hạnh phúc hơn cả là mình đã có thể mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic Trẻ lần này.

Mình cảm thấy rất vinh dự khi được thi đấu dưới màu cờ sắc áo của Tổ quốc và góp một phần nhỏ vào thành tích chung của thể thao nước nhà. Điều đầu tiên mình nghĩ đến là phải gọi điện cho mẹ ngay. Đối với mình, đây không chỉ là một tấm huy chương, mà còn là một dấu mốc đáng nhớ, một động lực để mình tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Vận động viên Nguyễn Khắc Lê Hoàng (ngoài cùng, bên trái).

Để có mặt tại Olympic Trẻ Dakar 2026 và giành được Huy chương Bạc, Lê Hoàng trải qua những giai đoạn tập luyện khó khăn nào?

Khó khăn lớn nhất đối với mình là duy trì sự kiên trì, tập trung và ổn định tâm lý trước những áp lực của một giải đấu lớn. Có những thời điểm, mình cảm thấy mệt mỏi, kết quả tập luyện chưa như mong muốn.

Nhưng mình luôn cố gắng vượt qua, lắng nghe sự chỉ bảo của ban huấn luyện và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Thử thách lớn nhất là giai đoạn chuẩn bị trước khi thi đấu, khi mình phải vượt qua giới hạn của bản thân để có được sự tự tin và bản lĩnh khi bước lên sàn đấu quốc tế.

Bộ môn Wushu đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiểm soát tâm lý. Lê Hoàng rèn luyện những yếu tố này như thế nào để có thể thi đấu tốt trên đấu trường quốc tế?

Đối với Wushu, mình nghĩ, cả sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật và tâm lý đều có vai trò rất quan trọng. Trong tập luyện, mình luôn cố gắng kết hợp hài hòa giữa rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ thuật chuyên môn và khả năng kiểm soát cơ thể. Bên cạnh đó, mình đặc biệt chú trọng đến sự tập trung và ổn định tâm lý, bởi khi thi đấu quốc tế, chỉ một chút mất bình tĩnh cũng có thể ảnh hưởng đến phần trình diễn. Mình luôn lắng nghe sự hướng dẫn của ban huấn luyện, kiên trì khắc phục những thiếu sót để hoàn thiện bản thân và đạt phong độ tốt nhất khi thi đấu.

Thành tích hôm nay có thể khiến nhiều người nhìn thấy một vận động viên chiến thắng. Nhưng nếu tự nhìn lại hành trình của mình, Lê Hoàng nghĩ điều lớn nhất anh từng vượt qua là đối thủ trên sàn đấu hay chính những giới hạn của bản thân?

Nhìn lại hành trình đã qua, mình nghĩ có lẽ đúng là vế thứ hai. Đó là những áp lực, sự thiếu tự tin, những thời điểm khó khăn và cả những thiếu sót trong chuyên môn. Mình nhận ra rằng, chiến thắng không chỉ nằm ở tấm huy chương hay thứ hạng, mà còn là việc bản thân đã trưởng thành, bản lĩnh hơn và không bỏ cuộc trước những thử thách. Với mình, đó mới là giá trị lớn nhất mà thể thao mang lại.

Sau tấm Huy chương Bạc Olympic Trẻ Dakar 2026, Lê Hoàng đặt ra mục tiêu tiếp theo như thế nào?

Mục tiêu tiếp theo của mình là tiếp tục nỗ lực tập luyện, hoàn thiện chuyên môn và nâng cao bản lĩnh thi đấu. Mình mong muốn có cơ hội góp mặt tại những đấu trường lớn hơn, đặc biệt là các giải đại hội lớn của Đông Nam Á, châu Á và thế giới, để tiếp tục khẳng định bản thân và mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam. Mình hiểu rằng, tấm huy chương hôm nay mới chỉ là một cột mốc trên hành trình của mình. Mình sẽ không ngừng cố gắng để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Ngoài những giây phút tập luyện, cuộc sống hằng ngày của một chàng trai gen Lê Hoàng sẽ như thế nào?

Ngoài thời gian tập luyện, cuộc sống của mình khá đơn giản. Mình dành thời gian nghỉ ngơi, học tập, nghe nhạc và trò chuyện với bạn bè, gia đình. Mình luôn cố gắng cân bằng giữa tập luyện và cuộc sống cá nhân để giữ tinh thần thoải mái, có thêm năng lượng cho những buổi tập tiếp theo. Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ và cân bằng các nhóm chất, bổ sung rau xanh, trái cây, protein và tinh bột để đáp ứng nhu cầu tập luyện. Bên cạnh đó, mình cũng chú trọng uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể phục hồi tốt nhất.

Các vận động viên luôn có cuộc sống kỷ luật, với một gen Z như Lê Hoàng thì điều này có khó khăn?

Thời gian đầu, mình cũng gặp một chút khó khăn khi phải thích nghi với những quy định và kỷ luật trong môi trường thể thao. Tuy nhiên, dần dần mình hiểu rằng, kỷ luật là một phần quan trọng để tạo nên thành công. Là một người thuộc thế hệ Z, mình vẫn có những sở thích giống như mọi bạn trẻ, nhưng mình luôn cố gắng cân bằng và đặt mục tiêu tập luyện lên hàng đầu.

Lê Hoàng kết nối và chia sẻ với gia đình ra sao khi luôn phải sống xa nhà?

Mình bén duyên với Wushu với suy nghĩ lúc đầu là mẹ cho mình đi tập để khoẻ thôi. Rồi thầy tuyển chọn ở Phú Thọ thấy phù hợp nên đã tuyển mình vào đội tuyển. Mình tập luyện tích luỹ dần dần để được như hiện tại. Do đặc thù tập luyện và thi đấu, mình thường xuyên phải sống xa gia đình. Vì vậy, mình luôn tranh thủ thời gian rảnh để gọi điện, hỏi thăm và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Gia đình luôn là hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực để mình yên tâm tập luyện và theo đuổi đam mê.

Ai là người có ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống của Lê Hoàng?

Người có ảnh hưởng lớn nhất đến mình là gia đình và các thầy cô trong ban huấn luyện. Gia đình luôn là nguồn động viên tinh thần. Còn các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, mà còn dạy mình cách sống có kỷ luật, trách nhiệm và không ngừng nỗ lực. Những điều đó đã góp phần hình thành con người Lê Hoàng của ngày hôm nay.

Lê Hoàng và huấn luyện viên Trịnh Thu Hòa.

Và những dự tính hay giải đấu sắp tới mà Lê Hoàng hướng tới là gì?

Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục tập trung tập luyện, hoàn thiện những điểm còn hạn chế và nâng cao trình độ chuyên môn. Mục tiêu của mình là chinh phục những giải đấu lớn hơn ở cấp độ châu lục và thế giới, đặc biệt là hướng tới những đấu trường cao nhất của thể thao quốc tế. Mình hy vọng sẽ tiếp tục mang về những thành tích tốt nhất cho Wushu Việt Nam.

Cảm ơn vận động viên Nguyễn Khắc Lê Hoàng!