Vận động viên Đồng Nai Nguyễn Văn Tài giành huy chương vàng Giải vô địch Thể hình châu Á 2026

Vận động viên đội tuyển Đồng Nai Nguyễn Văn Tài trên bục nhận huy chương vàng hạng cân 52kg nam tại Giải vô địch Thể hình châu Á 2026. Ảnh: THĐN

Giải vô địch Thể hình châu Á lần thứ 58 năm 2026 (58th Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships 2026) diễn ra từ ngày 22 đến 28-9 tại Bangkok, Thái Lan.

Giải quy tụ 358 lượt vận động viên (VĐV) đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh 50 bộ huy chương. Riêng đoàn Việt Nam tham dự với 28 VĐV, trong đó đơn vị Đồng Nai góp mặt 2 VĐV cùng 1 huấn luyện viên.

Vận động viên đội tuyển Đồng Nai Nguyễn Văn Tài giành huy chương vàng hạng cân 52kg nam tại Giải vô địch Thể hình châu Á 2026. Ảnh: THĐN

Kết thúc giải, các VĐV Đồng Nai giành được 1 huy chương vàng để đóng góp vào thành tích chung của Đội tuyển Thể hình Việt Nam. Trong đó, VĐV Nguyễn Văn Tài đoạt huy chương vàng ở hạng cân 55kg nam, còn VĐV Nguyễn Ngọc Ngân Thể xếp hạng 5 ở hạng cân 52kg nữ.

Các thành viên Đội tuyển Thể hình Việt Nam tham dự giải châu Á. Ảnh: THĐN

Chung cuộc, Đội tuyển Thể hình Việt Nam xuất sắc giành hạng nhất toàn đoàn khi giành được 12 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng cùng hạng nhì đồng đội nữ và hạng nhì đồng đội nam.