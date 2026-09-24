Vận động viên điền kinh Phú Thọ vào chung kết nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ tại ASIAD 20

Ở vòng loại lượt 1, đội tuyển tiếp sức Việt Nam với 4 vận động viên là Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc đã thi đấu xuất sắc, đạt thành tích 3 phút 16 giây 08 - đứng thứ 2 vòng loại và chính thức giành quyền vào thi đấu chung kết.

Chàng trai quê ở xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ đã thi đấu đầu tiên trong số 4 vận động viên và phối hợp tốt với các đồng đội để có thành tích ấn tượng.

Phần thi chung kết sẽ diễn ra vào khoảng 20h25 tối 24/9 theo giờ Việt Nam. Tất cả sẽ chờ đợi vào tấm huy chương lịch sử tại “biển lớn” của điền kinh Việt Nam.

Ở ASIAD lần này, Tạ Ngọc Tưởng là trụ cột của nhóm chạy 400m của điền kinh Việt Nam khi tham gia cả 3 nội dung là: cá nhân 400m, tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m và tiếp sức nam 4x400m.