Vận động viên Đà Nẵng giành 6 huy chương tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á

Nguyễn Tấn Tài, Lê Thị Diễm Hằng và Trần Mai Bảo Ngọc (từ trái qua) mang về 6 huy chương tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Diễn ra tại Thái Lan, giải quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Đây là lần thứ 18 giải đấu được tổ chức, tiếp tục là sân chơi quan trọng để các tài năng trẻ Đông Nam Á tranh tài, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế.

Các vận động viên thi đấu ở hai nhóm tuổi U20 và U18, với hệ thống nội dung đa dạng, tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ thử sức ở nhiều cự ly và nội dung chuyên môn khác nhau.

Ở nhóm U20, giải tổ chức 22 nội dung cá nhân cùng hai nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m nam - nữ. Trong khi đó, nhóm U18 tranh tài ở 38 nội dung cá nhân và nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam - nữ.

Đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam tham dự giải với 42 vận động viên, trong đó có 4 gương mặt của thể thao Đà Nẵng. Đường đua tại Thái Lan chứng kiến các chân chạy thành phố tỏa sáng mang về 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Vận động viên Nguyễn Tấn Tài (bên phải) giành Huy chương Vàng nội dung 400m rào nam. Ảnh: Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

Khởi đầu ở nội dung 1.500m nữ U18, Trần Mai Bảo Ngọc xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh mang về Huy chương Vàng với thành tích 4 phút 45 giây 36. Đến nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp U18, chân chạy Đà Nẵng tiếp tục duy trì phong độ cao, cùng đồng đội về đích đầu tiên và giành Huy chương Vàng.

Lê Thị Diễm Hằng thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ ở nội dung 400m nữ U20 để mang về Huy chương Vàng. Thành tích 55 giây 43 giúp chân chạy Đà Nẵng phá kỷ lục Đông Nam Á lứa tuổi U20 do Nguyễn Thị Huyền thiết lập năm 2010 với thành tích 55 giây 48. Ngoài ra, ở nội dung 4x400m hỗn hợp U20, Diễm Hằng và đồng đội giành Huy chương Bạc.

Chân chạy khác của Đà Nẵng là Nguyễn Tấn Tài cũng ghi dấu ấn ở lứa tuổi U18 khi mang về Huy chương Vàng nội dung 400m rào nam và Huy chương Bạc nội dung 4x400m nam.