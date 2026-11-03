Vận động viên Đà Nẵng giành 13 huy chương tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á

Các thành viên đội tuyển lặn Đà Nẵng đóng góp tích cực vào thành công chung của đoàn Việt Nam tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Diễn ra tại Malaysia, Giải lặn vô địch Đông Nam Á năm 2026 quy tụ vận động viên xuất sắc đến từ các quốc gia trong khu vực. Năm nay, giải tổ chức đồng thời các nội dung dành cho hệ vô địch và vô địch trẻ, tạo điều kiện để vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

Đội tuyển lặn Việt Nam tham dự với 46 tuyển thủ, tranh tài đầy đủ các nội dung. Trong đó, thể thao Đà Nẵng đóng góp huấn luyện viên Nguyễn Quang Minh và vận động viên Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Lan Vy, Vũ Sinh Hùng.

Sau nhiều nỗ lực, đội tuyển lặn Việt Nam khẳng định vị thế hàng đầu khu vực khi bảo vệ thành công ngôi Nhất toàn đoàn với thành tích 92 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng.

Vận động viên Nguyễn Thị Hằng (giữa) và Nguyễn Thị Lan Vy (bên trái) mang về 8 huy chương ở hệ vô địch. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đường đua xanh tại Malaysia chứng kiến sự tỏa sáng của các vận động viên Đà Nẵng. Ở hệ vô địch trẻ, Vũ Sinh Hùng thể hiện phong độ cao, xuất sắc mang về 5 Huy chương Vàng các nội dung 200m, 400m, 800m, 4x50m và 4x100m vòi hơi chân vịt.

Ở hệ vô địch, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Lan Vy thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh của kình ngư kỳ cựu, mang về 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc.

Cụ thể, Nguyễn Thị Hằng giành 3 Huy chương Vàng nội dung 200m, 400m khí tài, 4x100m vòi hơi chân vịt và 1 Huy chương Bạc nội dung 100m khí tài. Đặc biệt, kình ngư Đà Nẵng xuất sắc phá kỷ lục Đông Nam Á ở nội dung 400m khí tài.

Nguyễn Thị Lan Vy mang về 1 Huy chương Vàng nội dung 4x100m chân nhái đôi, 3 Huy chương Bạc ở các nội dung 50m tốc độ, 200m và 400m khí tài.

Vận động viên Vũ Sinh Hùng (giữa) tỏa sáng với 5 Huy chương Vàng hệ vô địch trẻ tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Thành tích thi đấu tốt tiếp thêm tự tin cho đội tuyển lặn Đà Nẵng hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Theo chương trình thi đấu của đại hội, môn lặn diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27/11 - 1/12. Hiện đội tuyển lặn Đà Nẵng bước vào giai đoạn chuẩn bị “nước rút”.

Kết quả ấn tượng tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á năm 2026 tiếp tục nối dài thành công của đội tuyển lặn Đà Nẵng trong năm 2026. Trước đó, tại Giải lặn vô địch trẻ châu Á, đại diện của Đà Nẵng là vận động viên Vũ Sinh Hùng mang về 2 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc.

Tại Giải lặn vô địch trẻ quốc gia, đội tuyển lặn Đà Nẵng giành 12 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng, xếp thứ Nhì toàn đoàn. Đến Giải lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia, các kình ngư thành phố mang về 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng.

Tại Giải lặn vô địch quốc gia bể 25m, đội giành 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, xếp thứ 4 toàn đoàn và phá 3 kỷ lục quốc gia.