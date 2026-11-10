Vận động viên Công an nhân dân giành vé Olympic 2028, lập kỳ tích ở giải thế giới

Chiều 10-11, tại Doha (Qatar), Trịnh Thu Vinh bước vào chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ với quyết tâm cạnh tranh huy chương cùng những xạ thủ hàng đầu thế giới. Bằng phong độ ấn tượng và bản lĩnh thi đấu vững vàng, nữ xạ thủ Việt Nam đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ hai với 43 điểm, chỉ kém nhà vô địch Yang Ji-in (Hàn Quốc) đúng 1 điểm.

Đặc biệt, ba vị trí dẫn đầu nội dung này đều được trao suất chính thức tham dự Olympic 2028 theo quy định của Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF). Như vậy, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành vé đến Thế vận hội tại Los Angeles (Mỹ) sau đây hai năm. Đây cũng là tấm Huy chương bạc đầu tiên và thành tích cá nhân tốt nhất của bắn súng Việt Nam tại một kỳ giải vô địch thế giới.

Xạ thủ CAND Trịnh Thu Vinh giành vé Olympic 2028

Sinh năm 2000, Trịnh Thu Vinh là một trong những gương mặt nổi bật của bắn súng Việt Nam nói chung và thể thao Công an nhân dân nói riêng. Cô từng gây tiếng vang tại Olympic Paris 2024 khi lọt vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và xếp hạng tư, chỉ cách tấm huy chương Olympic một khoảng cách rất nhỏ.

Tại SEA Games 33, Thu Vinh tiếp tục khẳng định vị thế với 4 huy chương vàng, ở các nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội và 25m súng ngắn thể thao cá nhân, đồng đội.

Tại giải vô địch thế giới năm nay, trước khi tạo dấu mốc lịch sử ở nội dung cá nhân, Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung đã giành huy chương đồng đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ.

Việc liên tiếp giành huy chương ở cả nội dung đồng đội lẫn cá nhân cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận của bắn súng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Riêng với Trịnh Thu Vinh, tấm Huy chương bạc thế giới cùng suất Olympic 2028 là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp, đồng thời tiếp tục khẳng định đóng góp của thể thao CAND cho thành tích chung của thể thao nước nhà.