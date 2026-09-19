Vận động viên cao 2,10 m gây sốt tại giải bóng chuyền châu Á

Mubarak Musa Thiik Madut của Qatar gây chú ý tại giải bóng chuyền châu Á với chiều cao 2,10 m dù được giới thiệu mới 13 tuổi. Ảnh: The Peninsulaqatar.

Theo truyền thông, Qatar không có thành tích nổi bật tại Giải vô địch bóng chuyền châu Á năm nay khi thua cả 3 trận vòng bảng trước Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc. Tuy nhiên, đội bóng vẫn thu hút sự chú ý nhờ một trong những tay ghi điểm hiệu quả nhất giải đấu là Mubarak Musa Thiik Madut. Vận động viên 13 tuổi này ghi tổng cộng 40 điểm qua 3 trận, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào.

Mubarak không có vóc dáng của một cậu bé 13 tuổi bình thường. Cậu bé cao tới 2,10 m, là vận động viên cao nhất đội tuyển bóng chuyền Qatar, đồng thời thể hiện lối chơi giàu kinh nghiệm. Phong độ của Mubarak thậm chí khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cậu có thực sự mới 13 tuổi hay không.

Theo hồ sơ vận động viên chính thức, Mubarak Musa Thiik Madut sinh ngày 24/11/2012 tại Nam Sudan và sau đó được Qatar nhập quốc tịch, qua đó đủ điều kiện thi đấu cho quốc gia Trung Đông này tại các giải đấu chính thức.

Ngoài khoác áo đội tuyển bóng chuyền Qatar, Mubarak còn từng giành huy chương đồng tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển U18 châu Á. Thành tích này càng khiến số tuổi được công bố của vận động viên nàytrở thành đề tài gây chú ý.

Việc một thiếu niên cao hơn 2 mét không phải điều chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, điều khiến nhiều chuyên gia thể thao chú ý là khả năng di chuyển trên sân cùng sự am hiểu rõ rệt về môn bóng chuyền của Mubarak. Trong khi nhiều thiếu niên vẫn còn khá vụng về khi thi đấu, Mubarak lại thể hiện phong thái như đã chơi bóng trong nhiều năm.

Một số ý kiến suy đoán rằng do Mubarak sinh tại châu Phi, nơi việc đăng ký khai sinh có thể không được thực hiện đầy đủ, ngày sinh của cậu có thể chỉ được xác định vào một thời điểm nào đó và sau đó được sử dụng làm thông tin chính thức. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán và Liên đoàn Bóng chuyền Qatar chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.