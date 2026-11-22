Vận động viên Lewis Pugh bơi tại Eo biển Hormuz. Ảnh: X/@LewisPugh (tài khoản X của ông Pugh)

“Tôi vừa hoàn thành hành trình bơi kéo dài ba ngày tại Eo biển Hormuz nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với những hậu quả môi trường tàn khốc do xung đột gây ra,” vận động viên bơi người Anh Lewis Pugh chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 21/11 giờ địa phương.

Theo ông Pugh, chỉ 30 phút sau khi bắt đầu hành trình, một tàu chở dầu đã bị tấn công tại vị trí cách nơi ông bơi vài km. Những vụ nổ khiến vùng biển xung quanh rung chuyển. Trong những ngày tiếp theo, ông chứng kiến thêm các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và nhìn thấy nhiều con tàu bị chìm.

“Xung đột gây ra những đau thương vô cùng lớn cho con người. Sinh mạng bị cướp đi, các gia đình ly tán và nhà cửa bị phá hủy. Nhưng còn một nạn nhân khác ít được quan tâm hơn rất nhiều: chính là thiên nhiên,” vận động viên người Anh viết.

Ông Lewis Pugh mô tả Eo biển Hormuz là một trong những nơi đẹp nhất mình từng đặt chân đến, với những dãy núi cao bao quanh các vịnh hẹp, những rạn san hô, rừng ngập mặn và là nơi sinh sống của cá heo, rùa biển,...

“Thế nhưng, vùng biển đặc biệt này giờ đây lại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Các tàu chở dầu, tàu vận chuyển khí đốt và nhiều tàu thương mại khác đang trở thành mục tiêu tấn công. Những hậu quả đối với môi trường sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ,” ông cảnh báo.

“Hãy chấm dứt giao tranh. Mở lại Eo biển Hormuz. Làm sạch môi trường bị ô nhiễm,” ông Lewis Pugh viết.

Video hành trình bơi tại Eo biển Hormuz của ông Lewis Pugh. Video: X/@LewisPugh (tài khoản X của ông Pugh)

Theo AP, vận động viên bơi người Anh Lewis Pugh đã bơi tổng cộng khoảng 15 km trong ba ngày, từ 16 đến 18/11, tại vùng biển thuộc bán đảo Musandam của Oman, vòng qua khu vực Eo biển Hormuz.

Hành trình được chia thành nhiều chặng, tổng thời gian bơi khoảng 6 giờ 30 phút. Ông chỉ mặc quần bơi, đeo kính bơi và đội mũ bơi có biểu tượng Liên Hợp Quốc, không sử dụng dụng cụ hỗ trợ.

Hành trình bơi của ông Lewis Pugh diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công tàu thương mại tại Eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng, đe dọa an toàn hàng hải và hoạt động vận chuyển năng lượng quốc tế.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), từ ngày 16 đến 21/11, cơ quan này ghi nhận ít nhất 7 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu và khí đốt tại Eo biển Hormuz. Riêng ngày 16/11, hai tàu chở dầu và khí đốt bị tấn công khi di chuyển qua eo biển.

Các vụ tấn công vẫn diễn ra trong ngày 21/11. Theo Reuters, UKMTO ghi nhận hai tàu chở dầu bị trúng vật thể bay chưa xác định. Cũng trong ngày 21/11, hải quân Iran tuyên bố một tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và bốc cháy khi đi vào khu vực hạn chế ở phía đông Eo biển Hormuz.

Tàu chở dầu bốc cháy tại Eo biển Hormuz. Ảnh: X/@LewisPugh (tài khoản X của ông Pugh)

Ông Lewis Pugh, 56 tuổi, là vận động viên bơi đường dài người Anh, nổi tiếng với những hành trình bơi tại các vùng biển có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Bảo vệ Đại dương (Patron of the Oceans) của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) từ năm 2013.

Năm 2007, ông Lewis Pugh thực hiện cuộc bơi tại Bắc Cực nhằm cảnh báo tình trạng băng tan do biến đổi khí hậu.

Đến năm 2010, ông tiếp tục bơi qua một hồ nước băng tan trên núi Everest để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng băng hà thu hẹp tại khu vực Himalaya.

Tháng 10/2022, ông Pugh hoàn thành hành trình bơi 123 km qua Biển Đỏ trong 16 ngày, từ Saudi Arabia tới Ai Cập, nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ biến đổi khí hậu đe dọa các rạn san hô.