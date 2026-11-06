Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với tinh thần “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai trân trọng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, những người con quê hương Đồng Nai cùng toàn thể nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Nguồn lực đóng góp sẽ góp phần xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giúp người nghèo và các đối tượng yếu thế có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định, công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình vì cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và đồng hành của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân, cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Từ nay đến 0h0 ngày 31-12-2026, mọi sự ủng hộ xin gửi về các tài khoản:

1. BVĐ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI, số tài khoản: 8671666666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Biên Hòa - PGD Trấn Biên.

2. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI (BVĐ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO), Số tài khoản: 3761.0.9044739.91046 tại Kho bạc Nhà nước khu vực XVII.