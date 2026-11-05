Vận động 'trộm nhí' ra đầu thú
Công an xã Triệu Cơ ngày 4-11 cho biết, đã vận động đối tượng Lê Phúc Ngọc Sơn (2010, trú xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) ra đầu thú về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, Công an xã Triệu Cơ tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị Thuyết (1998, trú xã Mỹ Thủy, Quảng Trị) về việc bị mất trộm xe máy BKS 74AF-049.51, trị giá khoảng 20 triệu đồng, tại địa bàn thôn Đồng Tâm (xã Triệu Cơ). Tiếp nhận tin báo, Công an xã khẩn trương rà soát địa bàn và trích xuất camera an ninh, lực lượng Công an xác định Sơn là đối tượng thực hiện vụ trộm nên đã tiến hành vận động đầu thú. Hiện, Công an xã Triệu Cơ đã thu hồi tang vật và tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/van-dong-trom-nhi-ra-dau-thu-post360536.html