Vận động trao tặng 30 tấn gạo cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn của 6 xã

Đoàn đã thăm hỏi, sẻ chia, tặng 750 phần quà, mỗi phần quà 20kg gạo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăncủa 3 xã. Đây là hoạt động an sinh xã hội thiết thực của Ban Trị sự Thất phủ Cổ miếu Biên Hòa và Ban Liên lạc người Hoa Biên Hòa đồng hành cùng các cấp chính quyền thành phố góp phần chia sẻ khó khăn với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Ông Vương Văn An, Phó Trưởng ban Trị sự Thất phủ Cổ miếu trao tặng gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Phước Sơn. Ảnh: Phạm Quang

Ông Vương Văn An, Phó Trưởng ban Trị sự Thất phủ Cổ miếu cho biết: Hàng năm Ban Trị sự Thất phủ Cổ miếu cùng Ban Liên lạc người Hoa và 4 Hội quán người Hoa Biên Hòa, các mạnh thường quân chung tay giúp sức phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ nhưng động viên bà con về vật chất, tinh thần, tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Thành viên đoàn cùng lãnh đạo địa phương tặng quà cho người dân tại xã Phước Sơn. Ảnh: Phạm Quang

Thành viên đoàn cùng lãnh đạo địa phương tặng quà cho người dân tại xã Bù Đăng. Ảnh: Phạm Quang

Tại mỗi xã, đoàn trao tặng 250 phần quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phạm Quang

Trong ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng Ban Trị sự Thất phủ Cổ miếu và Ban Liên lạc người Hoa Biên Hòa đã vận động trao tặng 30 tấn gạo cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của 6 xã Bù Đăng, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Đak Lua, Phú Lâm và Phú Hòa.