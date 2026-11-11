Vận động thành công đối tượng truy nã sau hơn 2 năm lẩn trốn

Ngày 11/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã vận động thành công Nguyễn Đông Trang ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 18/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang (cũ) đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đông Trang về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phân công cán bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng. Cùng với đó, lực lượng Công an chủ động vận động gia đình, người thân và những người liên quan thuyết phục Trang tự giác ra đầu thú.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý, giải quyết vụ việc theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo, các đối tượng đang bị truy nã cần sớm chấm dứt việc lẩn trốn, chủ động đến cơ quan Công an gần nhất hoặc cơ quan đang thụ lý vụ án để đầu thú, thành khẩn khai báo và hợp tác điều tra, qua đó có cơ hội được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.