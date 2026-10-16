Vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Hội nghị đánh giá, giai đoạn vừa qua, sự phối hợp giữa Cục Cảnh sát giao thông và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo bước chuyển đổi quan trọng trong công tác phân phối giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương đến địa phương.

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các cơ sở thờ tự và các lễ hội Phật giáo được thực hiện bài bản, chủ động, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Nhiều mô hình sáng tạo được xây dựng, từng bước nhân rộng; vai trò của các vị chức sắc, trụ trì, tăng ni trong công tác tuyên truyền ngày càng được phát huy, trở thành lực lượng nòng cốt lan tỏa văn hóa giao thông trong cộng đồng Phật giáo.

Quang cảnh hội nghị.

Theo chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, Cục Cảnh sát giao thông và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kế hoạch phối hợp phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ...

Hai bên cũng thống nhất phối hợp tuyên truyền thông điệp bảo đảm an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn gắn với giáo lý Phật giáo về triết lý nhân sinh, luật nhân quả, trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho tăng ni, phật tử, nhân dân khi đến các cơ sở phật giáo, thờ tự hoặc tham gia các hoạt động của Giáo hội Phật giáo; phối hợp khảo sát, rà soát, kiến nghị khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông tại các khu vực cơ sở thờ tự Phật giáo; xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các lễ hội, sự kiện Phật giáo lớn…

Hai bên ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh duy trì chương trình phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương; 100% cơ sở thờ tự Phật giáo được tiếp cận tài liệu tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; ít nhất 90% cơ sở thờ tự tổ chức hoạt động tuyên truyền hằng năm; mỗi tỉnh, thành phố xây dựng tối thiểu 3 mô hình “Chùa an toàn giao thông”; hoàn thành xây dựng kho dữ liệu số dùng chung và mạng lưới tuyên truyền viên nòng cốt trong toàn hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam.