Vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe
Hưởng ứng đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng thành phố tích cực phối hợp với các thôn, ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia; đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các hoạt động chuyển đổi số liên quan.
Các tổ công tác địa bàn, đội vận động quần chúng thuộc các đồn biên phòng: Thanh Hòa, Bù Đốp, Hưng Phước… trực tiếp đến từng hộ dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ sống tại các khu dân cư liền kề và khu vực có các chốt, trạm biên phòng để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ người dân khu vực biên giới tham gia khám sức khỏe đông.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-dong-nhan-dan-tham-gia-kham-suc-khoe-160336.html