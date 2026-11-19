Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự buổi lễ, về phía Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã phát động triển khai Chương trình phối hợp "Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026 - 2030".

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát động triển khai chương trình phối hợp. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Lễ ký kết Chương trình phối hợp sự kiện có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện quyết tâm chung trong giải quyết những vấn đề môi trường đang tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân Thủ đô.

Theo ông Vũ Đại Thắng, thành phố Hà Nội xác định bảo vệ môi trường phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương và được triển khai đến từng xã, phường, khu dân cư, cơ quan và doanh nghiệp. Từng địa bàn phải xác định rõ việc cần làm, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và tiêu chí đánh giá.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu hưởng ứng chương trình. Ảnh: Quang Vinh.

UBND thành phố Hà Nội cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, chính quyền xã, phường phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên, cụ thể hóa chương trình hành động thành các kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể có thể kiểm tra, đo đếm được. Trước mắt tạo sự chuyển biến rõ rệt về vệ sinh môi trường, việc thu gom và xử lý rác thải, giữ gìn cảnh quan, đồng thời tập trung các giải pháp căn cơ để kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý ô nhiễm nguồn nước và nâng cao năng lực hạ tầng môi trường.

"Với sự phối hợp chặt chẽ của 3 cơ quan và sự tham gia chủ động của nhân dân, chương trình sẽ tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy, cảm nhận được ở từng tuyến phố, từng khu dân cư, từng xã, phường. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm phong trào hay mô hình trên giấy mà là để Thủ đô có không khí trong lành hơn, nguồn nước sạch hơn, đường phố và khu dân cư sạch đẹp hơn, người dân được sống trong môi trường an toàn, văn minh và đáng sống hơn" - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội thực hiện ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Quang Vinh.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp "Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026 - 2030".

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.