Vận động người nghiện đi cai

Công an xã Đại Lộc đưa anh C. đến cơ sở cai nghiện ma túy.

Ngày 12-10, Công an xã Đại Lộc đã hoàn tất thủ tục, đưa anh L.T.C. đến Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, TP Đà Nẵng để thực hiện cai nghiện tự nguyện theo quy định. Được biết, lực lượng Công an xã Đại Lộc đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu “Xã Đại Lộc không ma túy vào năm 2028”.