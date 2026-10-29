Vận động người dân xã Ca Thành giao nộp 10 khẩu súng tự chế

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Ca Thành vận động người dân xã Ca Thành giao nộp súng tự chế.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an tiếp nhận 10 khẩu súng tự chế, gồm súng kíp và súng cồn do người dân tự nguyện giao nộp. Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và sự phối hợp tích cực của nhân dân với lực lượng Công an trong công tác quản lý vũ khí, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với Công an xã Ca Thành tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí còn tồn tại, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.