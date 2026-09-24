Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Đức Long

Năm 2026, xã Đức Long được giao chỉ tiêu 259 người tham gia BHXH bắt buộc, trong đó, tăng mới 23 người; 213 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng mới 58 người; 5.153 người tham gia BHYT, tăng mới 584 người.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng tham gia ra quân diễu hành tuyên truyền bằng xe gắn loa, cờ phướn trên các trục đường chính với quãng đường gần 14 km trên địa bàn xã; tổ chức tuyên truyền trực tiếp về chính sách, lợi ích của BHXH tự nguyện và vận động người dân tại các hộ gia đình...

Hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, thúc đẩy phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu được giao.