Vận động người dân tạo điều kiện thi công tuyến ống cấp nước tại xã Bác Ái Tây

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị UBND xã Bác Ái Tây phối hợp tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình thi công tuyến ống cấp nước sinh hoạt thuộc Dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở thôn Bậc Rây 1 (xã Bác Ái Tây).

Dự án được triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp của UBND tỉnh nhằm sớm di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, toàn bộ công trình phải hoàn thành, bàn giao nhà cho người dân trước ngày 31-10-2026.

Một khu vực thi công Dự án Di dân, tái định cư vùng sạt lở thôn Bậc Rây 1 (xã Bác Ái Tây).

Hiện nay, nhà thầu thi công (Công ty TNHH TM Khang Thịnh Ninh Thuận) tập trung máy móc, nhân lực thi công đào rãnh, lắp đặt tuyến ống truyền tải, phân phối nước sạch dọc theo hành lang tuyến Tỉnh lộ 707 cùng các trục đường liên thôn đi qua địa bàn thôn Bậc Rây 1, thôn Bậc Rây 2 và các khu vực dân cư lân cận. Đến nay, nhà thầu đã tập kết các loại ống tại công trường và triển khai lắp đặt theo từng đoạn tuyến.

Do tuyến ống đi dọc các đường dân sinh, qua khu vực trước cổng, ngõ, hàng rào và phần đất giáp ranh của một số hộ dân nên quá trình đào đất, đặt ống, vận chuyển máy móc khó tránh khỏi những ảnh hưởng tạm thời đến sinh hoạt, việc đi lại của người dân.

Để bảo đảm tiến độ thi công, sớm cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và đón các hộ dân về khu tái định cư trước ngày 31-10, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị UBND xã Bác Ái Tây thông tin đến người dân về ý nghĩa, sự cần thiết và lợi ích của dự án; đồng thời vận động người dân chia sẻ, đồng thuận, tạo điều kiện về mặt bằng để nhà thầu thi công tuyến ống qua khu dân cư.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh cũng yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm từng đoạn tuyến; bố trí rào chắn, biển cảnh báo và đèn tín hiệu vào ban đêm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, nhà thầu phải thường xuyên tưới nước giảm bụi, thu dọn vệ sinh môi trường sau thi công.