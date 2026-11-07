Vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng dự án đường Thủ Biên-Đất Cuốc

Phê duyệt phương án bồi thường đạt 100% ở xã Thường Tân

Ngày 7/11, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM về đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, trung tâm đã chủ động phối hợp UBND xã Thường Tân, phường Tân Uyên và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án đường Thủ Biên-Đất Cuốc (đoạn bổ sung 12,5km).

Lực lượng chức năng đi thực tế tại dự án đường Thủ Biên - Đất Cuốc.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chi nhánh đã rà soát hồ sơ, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện phương án và trình UBND xã, phường xem xét, phê duyệt đối với đất lâm phần chiến khu D. Đến nay, công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đoạn tuyến qua địa bàn xã Thường Tân đã hoàn thành 100%.

Song song với công tác phê duyệt, đơn vị tập trung phối hợp UBND xã Thường Tân, phường Tân Uyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với từng hộ dân; giải thích cụ thể về căn cứ pháp lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ, mức giá và quyền lợi của người có đất thu hồi.

Theo số liệu tại báo cáo tiến độ đoạn qua xã Thường Tân, đến nay đã chi trả 95/102 trường hợp, đạt 93,13%; có 93/102 trường hợp đã di dời tài sản, cây trồng và cam kết bàn giao mặt bằng, đạt 91,17%, hiện chi nhánh đang phối hợp chủ đầu tư để tổ chức bàn giao mặt bằng triển khai thi công.

Tiếp tục vận động người dân nhận tiền đền bù

Đối với các trường hợp còn lại, chi nhánh tiếp tục bám sát từng hồ sơ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phân loại rõ nguyên nhân chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng.

Những trường hợp có vướng mắc về pháp lý, tranh chấp quyền sử dụng đất hoặc đề nghị xem xét chính sách hỗ trợ được phối hợp rà soát, hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền.

Dự án đường Thủ Biên-Đất Cuốc có quy mô 8 làn xe, giai đoạn đầu xây dựng 4 làn xe, thiết kế vận tốc 100 km/h.

Tiếp tục vận động, thuyết phục các hộ dân đồng thuận nhận tiền, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng. Đối với trường hợp đã được giải thích, vận động đầy đủ nhưng vẫn không chấp hành, chi nhánh củng cố hồ sơ, phối hợp địa phương tham mưu thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Việc hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ đoạn qua xã Thường Tân là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề chi trả, vận động người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng sạch. Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tập trung xử lý dứt điểm từng trường hợp còn tồn tại, phấn đấu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần sớm triển khai thi công Dự án đường Thủ Biên-Đất Cuốc (đoạn bổ sung 12,5km).

Dự án đường Thủ Biên-Đất Cuốc (đoạn bổ sung 12,5km). Diện tích đất thu hồi khoảng 27,8 ha, ảnh hưởng 165 trường hợp. Dự án qua địa bàn xã Thường Tân và phường Tân Uyên. Trong đó, dự án đi qua địa bàn phường Tân Uyên có chiều dài khoảng 5,2 km, tổng số hộ ảnh hưởng khoảng 63 hộ, tổ chức; đoạn qua xã Thường Tân dài 7,3km, ảnh hưởng 102 hộ. Dự án có quy mô 8 làn xe, giai đoạn đầu xây dựng 4 làn xe, thiết kế vận tốc 100 km/h. Đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng phía Bắc TP.HCM nối với TP Đồng Nai.