Vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án Đại học Quốc gia TP.HCM

Người dân nêu ý kiến tại buổi vận động.

Ngày 28/10, UBND phường Đông Hòa thông tin, chiều 27/10, UBND phường đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng phục vụ dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường chủ trì với sự tham dự của đại diện các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM, khu phố Tân Hòa và các hộ dân liên quan.

Tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan chuyên môn đã thông qua tóm tắt quá trình thiết lập, giải quyết hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các hộ dân liên quan. Việc giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại đã được hội đồng bồi thường, UBND thị xã Dĩ An, UBND tỉnh Bình Dương trước đây giải quyết theo thẩm quyền.

Các hộ dân tiếp tục nêu ý kiến liên quan đến nguồn gốc, ranh giới đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và điều kiện chỗ ở sau khi di dời.

Ghi nhận ý kiến từ các cơ quan chuyên môn và các hộ dân, ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa giao Phòng Hạ tầng tiếp tục rà soát hồ sơ, bản đồ địa chính, các quyết định giao đất và những trường hợp tương tự để làm rõ, thông tin đến người dân.

Tham mưu UBND phường báo cáo, xin ý kiến cơ quan chức năng có thẩm quyền về các nội dung liên quan, bảo đảm việc xem xét, giải quyết theo quy định và quan tâm đến an sinh xã hội của các hộ dân.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ, vận động.

Dự án Đại học Quốc gia TP.HCM có quy mô hơn 643ha, tọa lạc tại khu vực TP. Thủ Đức, TP.HCM cũ (nay là phường Linh Xuân, TP.HCM) và TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Đông Hòa, TP.HCM).

Để đảm bảo tiến độ dự án, lãnh đạo phường Đông Hòa đề nghị các hộ dân chia sẻ, đồng thuận, khẩn trương thu xếp, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 31/12/2026.

Đối với các kiến nghị, khiếu nại đang được xem xét, địa phương tiếp tục phối hợp xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.