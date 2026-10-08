Vận động, kết nối nguồn lực chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và đại diện nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh xã Bình Mỹ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: Thành Trung

Những ngày đầu năm học 2026-2027, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức nhiều chương trình trao học bổng cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng hàng trăm suất quà bằng hiện vật, gồm xe đạp và ba lô, trị giá hàng trăm triệu đồng. Những hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động chung của hoạt động khuyến học được duy trì từ nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Trong 5 năm qua, quỹ khuyến học các cấp trong tỉnh đã vận động, xây dựng gần 500 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, các cấp Hội đã trao 1.678.841 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi, khuyết tật có thành tích học tập tốt; khen thưởng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế; hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, người tự học thành tài và trao cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho nhiều trường học.

Điểm đáng chú ý, nguồn lực được huy động ngày càng đa dạng, không chỉ ở việc đóng góp vào một quỹ chung, mà thông qua các chương trình cụ thể, Hội Khuyến học tỉnh từng bước tạo được nhiều mối liên kết giữa nhà tài trợ với người học, giữa doanh nghiệp với nhà trường và giữa các tổ chức xã hội với những địa chỉ cần hỗ trợ.

Tiêu biểu như Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã vận động, trao tặng 1.282 máy tính các loại, tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Học bổng “Địa chỉ đỏ - Tấm lòng vàng” trao 8.182 suất, với số tiền trên 7 tỷ đồng. Chương trình “Học bổng cùng em vượt khó đến trường” có sự tham gia của 662 lượt đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và 240 lượt cá nhân, đã hỗ trợ 1.887 lượt học sinh, với tổng số tiền 10.082 tỷ đồng...

Đặc biệt, Hội phối hợp nhiều đơn vị duy trì sự đồng hành trong thời gian dài như: Phối hợp với tổ chức XPFoundation tài trợ 620 suất học bổng “XP - cùng em vượt khó đến trường”, với tổng số tiền 1,82 tỷ đồng trong 6 năm; phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn trao 794 suất học bổng, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; phối hợp với Quỹ châu Á và các nhà tài trợ trao 1.350 suất học bổng “Học không bao giờ cùng” theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2028, tổng số tiền 1,35 tỷ đồng; phối hợp với Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao 500 suất học bổng, tổng số tiền trên 500 triệu đồng...

Riêng 9 tháng năm 2026, việc kết nối nguồn lực tiếp tục được triển khai trên diện rộng. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, chi hội và dòng họ đã huy động, dành tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng để trao học bổng, khen thưởng cho 32.548 lượt học sinh. Cụ thể, ở cấp tỉnh, từ nguồn Quỹ “Học tập suốt đời”, Hội đã trao gần 900 triệu đồng cho 753 học sinh mồ côi, học sinh nghèo vượt khó và 80 nữ sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn.

Hội cũng phối hợp với Công ty Bảo Việt Nhân thọ tỉnh trao 100 suất quà gồm xe đạp và ba lô, trị giá 255 triệu đồng; phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn trao 190 suất học bổng, tổng số tiền 1,9 tỷ đồng; phối hợp với Chương trình XP trao 120 suất học bổng, tổng số tiền 180 triệu đồng.

Đáng chú ý, có nhiều trường hợp được hỗ trợ lâu dài. Mới đây, Tỉnh Hội đã quyết định trợ cấp tổng số tiền 4,5 triệu đồng (500 nghìn đồng/ tháng) trong năm học cho trường hợp một học sinh có mẹ không may qua đời do bị sét đánh.

Tại cấp cơ sở, các Hội Khuyến học xã, phường, chi hội và dòng họ đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động “tiếp sức đến trường”, trao tặng 31.795 suất học bổng, phần thưởng và đồ dùng học tập, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng.

Mạng lưới khuyến học rộng khắp cũng là lợi thế để nguồn lực được đưa đến đúng địa chỉ, đúng thời điểm. Từ gia đình, dòng họ, khu dân cư đến doanh nghiệp, tổ chức xã hội, mỗi nơi có một cách để tham gia công tác khuyến học, song cùng hướng tới việc tiếp sức, tạo thêm cơ hội học tập cho những học sinh còn khó khăn.

Em Nguyễn Trí Đạt, học sinh Trường THCS Minh Dương (xã Nam Minh) chia sẻ: "Em vừa được nhận học bổng từ Quỹ “Học tập suốt đời” của Hội Khuyến học tỉnh đúng vào dịp đầu năm học mới. Em tự nhủ luôn phải cố gắng vượt lên hoàn cảnh để học tập, rèn luyện, làm chỗ dựa cho gia đình. Học bổng của Hội Khuyến học tỉnh đã tiếp thêm động lực để em cố gắng và quyết tâm hơn trong học tập, cuộc sống". Tâm sự của Đạt cho ta thấy rõ giá trị của việc kết nối nguồn lực. Học bổng có thể giúp đỡ, hỗ trợ một học sinh tiếp tục việc học đúng lúc gặp khó khăn.

Với nhiều em, đó còn là sự khẳng định nỗ lực học tập của các em được cộng đồng ghi nhận và đồng hành. Việc tăng cường liên kết, phối hợp với các tổ chức và lực lượng xã hội chăm lo học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của Hội, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Hiện tại, Hội Khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031, trong đó có việc chăm lo người học, huy động nguồn lực xã hội và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng tiếp tục vận động doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân và nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, sách vở, thiết bị học tập, xây dựng trường lớp; gắn việc trao học bổng với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức và đối tượng trao học bổng, quan tâm sớm tới học sinh nghèo, học sinh mồ côi có nguy cơ bỏ học với định hướng trọng tâm là duy trì cơ hội học tập cho người yếu thế; đồng thời tạo cơ chế để các nguồn lực xã hội được huy động ổn định, minh bạch và sử dụng hiệu quả để nguồn lực được kết nối thường xuyên, hỗ trợ đúng lúc và đúng đối tượng, góp phần để những học sinh còn nhiều khó khăn không bị hạn chế cơ hội học tập vì hoàn cảnh gia đình.