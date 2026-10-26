Vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật lịch sử cho Bảo tàng Công an tỉnh Khánh Hòa

Ngày 26/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có Thư ngỏ vận động hiến tặng, sưu tầm, chuyển giao tài liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử cho Bảo tàng Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo Thư ngỏ, Công an tỉnh Khánh Hòa xây dựng đề án thành lập Bảo tàng Công an tỉnh trên cơ sở Nhà truyền thống. Đây là nơi gìn giữ, nghiên cứu và giới thiệu có hệ thống về lịch sử, truyền thống của lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa; phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho cán bộ - chiến sĩ Công an, thế hệ trẻ và nhân dân.

Bảo tàng Công an tỉnh Khánh Hòa tại 14 Võ Văn Ký, phường Tây Nha Trang, khánh thành ngày 12/7/2026, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026)

Hiện nay Nhà truyền thống lưu giữ một số tài liệu, hiện vật có giá trị và cần tiếp tục bổ sung đầy đủ hơn các giai đoạn lịch sử, sự kiện, chiến công của tập thể, cá nhân tiêu biểu. Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa gửi thư ngỏ bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương, các thế hệ cán bộ - chiến sĩ Công an cùng nhân dân quan tâm hưởng ứng việc hiến tặng, sưu tầm, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin về tài liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử cho Bảo tàng Công an tỉnh.

Các tài liệu, hiện vật vận động hiến tặng, chuyển giao gồm: Tài liệu, hiện vật phản ánh quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ; lịch sử tổ chức, hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương; tài liệu, hiện vật gắn với những sự kiện, chiến công, chuyên án tiêu biểu trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tài liệu, hình ảnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tài liệu, hiện vật thể hiện sự gắn bó, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đối với lực lượng Công an, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và những đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; hình ảnh, phim tư liệu, thư từ, nhật ký, hồi ký, bản thảo, sổ tay, trang phục, đồ dùng công tác, huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen và các kỷ vật gắn với liệt sĩ CAND, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân….

Việc tiếp nhận theo hình thức tự nguyện hiến tặng tài liệu, hiện vật, kỷ vật sở hữu hợp pháp. Thời gian tiếp nhận thường xuyên, liên tục. Tài liệu, hiện vật được tiếp nhận sẽ lập hồ sơ, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại và bảo quản theo đúng quy định. Nơi tiếp nhận tại Công an tỉnh Khánh Hòa, 80 Trần Phú, phường Nha Trang. Liên hệ Đại tá Huỳnh Quang Tuấn, Trưởng Phòng Công tác chính trị, ĐT: 088.878.1368; Trung tá Nguyễn Mạnh Hải, Phó Đội trưởng, Phòng Công tác chính trị, ĐT: 090.549.6818.