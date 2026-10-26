Vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật lịch sử cho Bảo tàng Công an tỉnh Khánh Hòa

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có Thư ngỏ về việc vận động hiến tặng, sưu tầm, chuyển giao tài liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử cho Bảo tàng Công an tỉnh Khánh Hòa.

Khách tham quan Bảo tàng Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo thư ngỏ, Bảo tàng Công an tỉnh Khánh Hòa được định hướng trở thành nơi gìn giữ, nghiên cứu và giới thiệu có hệ thống về lịch sử, truyền thống của lực lượng Công an tỉnh; phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, thế hệ trẻ và Nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng Nhân dân quan tâm hưởng ứng việc hiến tặng, sưu tầm, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin về tài liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử cho Bảo tàng Công an tỉnh.

Các tài liệu, hiện vật được vận động hiến tặng, chuyển giao gồm: Tài liệu, hiện vật phản ánh quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh; tài liệu, hiện vật gắn với những sự kiện, chiến công, chuyên án tiêu biểu trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tài liệu, hình ảnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tài liệu, hiện vật thể hiện sự gắn bó, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân đối với lực lượng Công an, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và những đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; hình ảnh, phim tư liệu, thư từ, nhật ký, hồi ký, bản thảo, sổ tay, trang phục, đồ dùng công tác, huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen và các kỷ vật gắn với liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Việc tiếp nhận được thực hiện theo hình thức hiến tặng tự nguyện của cá nhân hoặc chuyển giao từ các đơn vị theo quy định. Sau khi tiếp nhận, tài liệu, hiện vật sẽ được lập hồ sơ, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại và bảo quản theo đúng quy định.

Địa chỉ tiếp nhận: Công an tỉnh Khánh Hòa, số 80 Trần Phú, phường Nha Trang. Đầu mối tiếp nhận: Đại tá Huỳnh Quang Tuấn - Trưởng phòng Công tác chính trị, điện thoại: 0888.781.368; Trung tá Nguyễn Mạnh Hải - Phó Đội trưởng, Phòng Công tác chính trị, điện thoại: 0905.496.818.