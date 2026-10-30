Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau 37 năm lẩn trốn

Ngày 30/10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh vừa vận động thành công đối tượng truy nã Vũ Ngọc S. (SN 1973, ở phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) ra đầu thú sau 37 năm lẩn trốn (từ năm 1989 đến năm 2026).

Sau 37 năm lẩn trốn, đối tượng Vũ Ngọc S. đến cơ quan Công an đầu thú. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Vũ Ngọc S. là đối tượng bị truy nã về tội “Hiếp dâm”. Sau khi phạm tội, Vũ Ngọc S. bỏ trốn, thay tên, khai báo để làm giấy tờ tùy thân khác rồi lẩn trốn qua nhiều địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì, quyết tâm của Tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình, cùng với sự thuyết phục, động viên từ gia đình, Vũ Ngọc S. đã đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.