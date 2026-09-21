Vận động đối tượng truy nã đặc biệt từ Lào về Việt Nam đầu thú

Lực lượng chức năng tiếp nhận Nguyễn Văn Mạnh tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Ảnh: BIÊN PHÒNG

Ngày 21/9, Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận, bàn giao Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi, trú phường Phong Cốc, Quảng Ninh), đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua rà soát, xác minh Mạnh đang làm việc tại huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp cơ quan công an tổ chức vận động Mạnh trở về Việt Nam đầu thú.

Đến 12 giờ 20 ngày 20/9, Mạnh nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp nhận, làm các thủ tục cần thiết và bàn giao Mạnh cho Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: BIÊN PHÒNG

Theo lời khai ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Mạnh bán ma túy cho 2 người đàn ông tại Quảng Ninh. Sau khi biết 2 người này bị bắt giữ, Mạnh xuất cảnh sang Lào và đến huyện Đắc Chưng làm việc.

Sau hơn một năm ở Lào, được lực lượng chức năng vận động, Mạnh trở về Việt Nam đầu thú. Vụ việc đang được Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.