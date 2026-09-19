Vận động đối tượng bị truy nã về tội 'Trộm cắp tài sản' ra đầu thú

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Huỳnh Nguyễn Phương Nhi.

Ngày 18/9/2026, Công an TP Cần Thơ thông tin, Công an xã Thạnh Xuân vừa vận động thành công Huỳnh Nguyễn Phương Nhi (SN 2003, trú ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ), đối tượng bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”, ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra, ngày 10/10/2025, Huỳnh Nguyễn Phương Nhi đã trộm cắp số tiền 38 triệu đồng và 7 chỉ vàng 24K của bà T.T.C. tại ấp Xáng Mới B (nay là ấp Xáng Mới A), xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố Nhi về tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, Nhi bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh việc xử lý của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ sau đó ra quyết định truy nã đối với Nhi.

Trong quá trình truy bắt, Công an xã Thạnh Xuân chủ động xác minh, nắm thông tin về nơi lẩn trốn của đối tượng. Đồng thời, lực lượng Công an tiếp cận, tuyên truyền, giải thích và vận động người thân, gia đình tác động để Nhi ra đầu thú, chấp hành pháp luật.

Đến ngày 16/9/2026, Huỳnh Nguyễn Phương Nhi đến Công an xã Thạnh Xuân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Việc vận động đối tượng truy nã ra đầu thú góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, đồng thời thể hiện sự chủ động của Công an xã Thạnh Xuân trong công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.