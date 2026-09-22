Vận động doanh nghiệp đồng hành phát triển lâu dài - cơ hội mới cho nông nghiệp hữu cơ

Tỉnh Lâm Đồng có hơn 60.000 ha rau, hoa, gần 200.000 ha cà phê, cùng hàng nghìn ha cây dược liệu

Ngày 21/9/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo về việc vận động doanh nghiệp tăng cường hoạt động, đầu tư và đồng hành phát triển lâu dài tại tỉnh Lâm Đồng. Đây được xem là một động thái quyết liệt nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng đồng hành, phục vụ, tạo nền tảng vững chắc cho nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao - thế mạnh cốt lõi của tỉnh.

Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết định của doanh nghiệp, không làm phát sinh thêm thủ tục, điều kiện hoặc chi phí không theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chủ động phối hợp trên tinh thần đồng hành, phục vụ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương.

Cụ thể, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho từng đơn vị: Đối với Thuế tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan gửi Thư ngỏ của UBND tỉnh đến các doanh nghiệp có chi nhánh, địa điểm kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời thông tin, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thành lập chi nhánh phù hợp tại Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, sử dụng hóa đơn, khai thuế, nộp thuế và kịp thời giải đáp, phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc.

Chi cục Hải quan khu vực XIII phối hợp gửi Thư ngỏ đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang làm thủ tục hải quan tại các địa phương khác nhưng có hoạt động sản xuất, chế biến, vùng nguyên liệu hoặc kinh doanh gắn với Lâm Đồng. Vận động doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện thủ tục hải quan tại Lâm Đồng đối với các lô hàng đáp ứng điều kiện và phù hợp với phương án kinh doanh,vận chuyển. Hướng dẫn, hỗ trợ về thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa; phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu ngay tại tỉnh.

Đây là điểm mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ xuất khẩu như rau, hoa, cà phê, chè, dâu tằm, dược liệu - những mặt hàng chủ lực của Lâm Đồng.

Sở Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai Thư ngỏ; phối hợp thông tin, tuyên truyền, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết.

Hiệp hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng phối hợp phổ biến đến hội viên và cộng đồng doanh nghiệp; tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư, gắn bó lâu dài với tỉnh. Đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu gắn với tỉnh, nghiên cứu thực hiện thủ tục hải quan tại Lâm Đồng khi phù hợp với điều kiện hoạt động.

Các sở,ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan.

Lâm Đồng hiện là thủ phủ của nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ cả nước với hơn 60.000 ha rau, hoa, gần 200.000 ha cà phê, cùng hàng nghìn ha cây dược liệu, cây ăn quả đặc sản. Việc vận động doanh nghiệp thành lập pháp nhân, mở rộng đầu tư và thực hiện thủ tục hải quan, thuế ngay tại địa phương không chỉ giúp tỉnh quản lý tốt hơn dòng chảy thương mại, tăng thu ngân sách mà còn giúp hình thành chuỗi giá trị khép kín: từ vùng nguyên liệu hữu cơ đạt chuẩn - chế biến sâu - cấp C/O - xuất khẩu chính ngạch ngay tại Lâm Đồng.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ, đây là cơ hội để được đồng hành thực chất, được tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thuế, hải quan, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận xuất xứ - những yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh trên thị trường Quốc tế.

Với phương châm “Chính quyền đồng hành, phục vụ doanh nghiệp”, Lâm Đồng đang cho thấy quyết tâm chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy nông nghiệp hữu cơ làm động lực tăng trưởng xanh, bền vững và lâu dài./.