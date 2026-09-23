Vận động bị can đang lao động ngoài biển ra đầu thú

Ngày 23/9, Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận Nguyễn Chí Hải (SN 2005, ngụ ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), là bị can đang bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 8/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Nguyễn Chí Hải về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cán bộ đồn biên phòng Trung Bình và công an tỉnh An Giang làm việc với đối tượng Nguyễn Chí Hải.

Qua công tác phối hợp xác minh, ngày 22/9, Đồn Biên phòng Trung Bình cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang và Công an xã Trần Đề, TP Cần Thơ xác định Hải đang lao động trên một tàu cá hoạt động tại vùng biển TP Cần Thơ.

Các lực lượng sau đó liên hệ, tuyên truyền, thuyết phục Hải chấp hành pháp luật, trở về trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định.

Đến 9 giờ 40 phút ngày 23/9, Hải đi nhờ phương tiện của người dân từ ngoài biển vào bờ, đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề trình diện.

Đồn Biên phòng Trung Bình đã lập biên bản tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao Nguyễn Chí Hải cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.