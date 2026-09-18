Vân Đồn từ tầm nhìn quản trị đến động lực bứt tốc

Khu Hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Khép lại 8 tháng năm 2026 với sự bùng nổ về lượng khách du lịch khi Vân Đồn đón nhận hơn 2,7 triệu lượt khách, mang về nguồn doanh thu khổng lồ lên tới 5.487 tỷ đồng đã chứng minh đà phục hồi mạnh mẽ của các ngành kinh tế mũi nhọn tại Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh). Thế nhưng, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng ấy không phải là phép màu, mà là quả ngọt từ tư duy quản trị thực chất, bám sát cơ sở và quyết tâm bẻ gãy mọi "điểm nghẽn" cản bước sự phát triển.

Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp, tại Vân Đồn, sự chuyển biến lớn nhất trong năm 2026 chính là việc dẹp bỏ tư duy bàn giấy để đưa trọng tâm quản lý dịch chuyển thẳng xuống cơ sở. Lãnh đạo đặc khu thường xuyên có mặt tại các công trường, các dự án trọng điểm để trực tiếp đối thoại, nắm bắt tình hình và tháo gỡ ngay những vướng mắc phát sinh cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ tinh thần "rõ việc, rõ trách nhiệm", Vân Đồn đã tạo được một nhịp độ tăng trưởng liền mạch. Nền tảng vững chắc từ nửa đầu năm (tăng trưởng giá trị sản phẩm 23,1%) đã tạo đà để địa phương tiếp tục bứt tốc trong quý III. Công tác quản lý tài chính, đầu tư công được vận hành linh hoạt và đo đếm bằng những con số biết nói: Chỉ tính trong 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã cán mốc 999 tỷ đồng, vượt 24,8% so với cùng kỳ; đồng thời giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 820 tỷ đồng. Việc khơi thông nguồn vốn đầu tư công chính là "liều thuốc" kích thích dòng tiền lan tỏa ra nền kinh tế, củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư tư nhân tiếp tục rót vốn vào địa bàn.

Sở hữu lợi thế thiên nhiên ban tặng với Vườn quốc gia Bái Tử Long cùng hạ tầng giao thông đồng bộ từ sân bay quốc tế đến bến cảng cao cấp Ao Tiên, Vân Đồn đang phát huy tối đa "mỏ vàng" du lịch biển đảo.

Bức tranh du lịch 8 tháng năm 2026 của đặc khu ghi nhận những kỷ lục mới khi đón nhận hơn 2,7 triệu lượt khách, mang về nguồn doanh thu khổng lồ lên tới 5.487 tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ tính riêng 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29/8 - 1/9), địa phương đã trở thành thỏi nam châm thu hút khoảng 87.900 lượt khách, chiếm tới gần 1/5 tổng lượng khách toàn tỉnh Quảng Ninh.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài 80,2km, hoàn thành đưa vào khai thác, giúp Quảng Ninh hiện trở thành địa phương có mạng lưới cao tốc dài nhất nước với 176km. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Không ngủ quên trên chiến thắng của mùa cao điểm hè, Vân Đồn đang chủ động thiết kế các sản phẩm du lịch thu - đông để phá vỡ tính mùa vụ. Hàng loạt hoạt động thể thao quy mô lớn (như cuộc thi 2 môn phối hợp Aqua Warriors), các mô hình kinh tế đêm tại Quan Lạn, Minh Châu và xu hướng du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản bền vững đang được đẩy mạnh triển khai.

Chia sẻ về định hướng duy trì sức nóng cho điểm đến trong những tháng cuối năm, ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, nhấn mạnh, sau khi tổ chức thành công Lễ hội Vân Đồn và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền Trấn Hải, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của Vân Đồn là tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm đặc thù và tổ chức các hoạt động kích cầu thu hút du khách.

Bên cạnh việc làm mới sản phẩm, công tác chuẩn hóa danh xưng và nâng tầm vị thế điểm đến cũng được thực hiện rốt ráo. Ông Đào Văn Vũ cho biết thêm, đặc khu tiếp tục đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ công nhận 3 điểm du lịch cấp tỉnh... Vân Đồn cũng đang hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô.

Sức hút của Vân Đồn không chỉ dừng lại ở những sản phẩm du lịch ngắn hạn, mà đang bộc lộ rõ qua làn sóng đầu tư hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp mang tầm chiến lược. Thị trường đang mong chờ tổ hợp Crystal Holidays Harbour với khoảng 1.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao sẽ chính thức đi vào vận hành cuối năm 2026.

Đáng chú ý hơn cả, việc Quảng Ninh vừa chấp thuận cho liên danh các nhà đầu tư lớn nghiên cứu ý tưởng dự án "Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới" tại khu vực Bắc Cái Bầu với tổng vốn dự kiến lên tới 18 tỷ USD đã khẳng định sức hấp dẫn khổng lồ của vùng đất này.

Đánh giá về môi trường kinh doanh tại đặc khu, đại diện một tập đoàn tư nhân trong nước đang đầu tư chuỗi du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn tại đây nhìn nhận, tài nguyên thiên nhiên là điều kiện cần, nhưng môi trường vĩ mô minh bạch mới là điều kiện đủ để giữ chân dòng vốn lớn. Thời gian qua, việc chính quyền Vân Đồn siết chặt kỷ luật điều hành, trực tiếp gỡ vướng các thủ tục hành chính và giải quyết dứt điểm khâu giải phóng mặt bằng ngay tại hiện trường đã giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa rủi ro đọng vốn. Sự đồng hành thực chất này là cơ sở vững chắc để tập đoàn quyết định dồn lực đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các hạng mục lưu trú cao cấp vào khai thác thương mại.

Chặng đường phía trước của đặc khu Vân Đồn vẫn còn đó những lực cản nhất định liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất và di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp chưa phù hợp quy hoạch. Tuy nhiên, với tinh thần siết chặt kỷ luật, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo và định vị chuẩn xác vai trò cực kinh tế biển cốt lõi của Quảng Ninh, Vân Đồn đang nắm trong tay đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để hiện thực hóa khát vọng phát triển bứt phá trong tương lai gần.