Van Dijk rút khỏi đội tuyển Hà Lan, Liverpool cũng đứng ngồi không yên

Hôm qua, đội tuyển Hà Lan xác nhận Virgil van Dijk và tiền đạo Brian Brobbey của Sunderland không đủ thể lực để tham dự các trận đấu sắp tới tại Nations League.

Thông báo của đội tuyển cho biết cả hai chưa hoàn toàn hồi phục sau những trận đấu cuối tuần trước. Hiện tại, Hà Lan chưa triệu tập cầu thủ thay thế cho hai vị trí này.

Phía Liverpool cũng xác nhận Van Dijk sẽ vắng mặt trong các trận đấu của Hà Lan gặp Hy Lạp và Đức vì vấn đề thể lực, nhưng không tiết lộ cụ thể tình trạng của trung vệ 35 tuổi.

Đáng chú ý, Van Dijk vừa thi đấu trọn 90 phút trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Crystal Palace hôm Chủ nhật.

Đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk, không tham gia trong đợt tập trung đội tuyển Hà Lan lần này. Ảnh: Getty

Theo lịch thi đấu, Hà Lan sẽ tiếp đón Hy Lạp tại Amsterdam vào thứ Sáu, trước khi di chuyển đến Berlin để đối đầu với Đức vào thứ Hai tuần sau.

Việc thiếu vắng Van Dijk là tổn thất đáng kể đối với hàng phòng ngự của đội bóng áo cam, khi anh vẫn giữ vai trò thủ lĩnh và là nhân tố quan trọng trong đội hình.

Trong khi đó, Liverpool có lý do để lo lắng trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này. Ở loạt trận quốc tế hồi tháng 10, đội bóng đã mất ba cầu thủ quan trọng gồm Alexander Isak, Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo vì chấn thương.

Đáng chú ý, Szoboszlai cũng đang gặp vấn đề ở đầu gối sau khi phải rời sân trong trận gặp Crystal Palace. Tiền vệ người Hungary sẽ được kiểm tra thêm và có nguy cơ bỏ lỡ các trận đấu của đội tuyển Hungary gặp Georgia và Bắc Ireland.

Sau trận đấu, HLV Andoni Iraola bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ Liverpool tiếp tục mất thêm nhân sự trong thời gian các đội tuyển quốc gia thi đấu.

Ông chia sẻ: “Điều cuối cùng chúng ta cần lúc này là mất thêm cầu thủ trong các trận đấu quốc tế. Lần trước, chúng ta đã mất ba cầu thủ rất quan trọng. Đó là điều chúng ta không muốn, vì vậy tôi hy vọng cậu ấy có thể giải quyết được vấn đề này”.

Việc Van Dijk phải rút khỏi đội tuyển Hà Lan, trong khi Szoboszlai chưa chắc đủ thể lực để thi đấu cho Hungary, càng khiến Liverpool thêm thận trọng trước loạt trận quốc tế.

Với lịch thi đấu dày đặc phía trước, việc bảo toàn lực lượng và tránh phát sinh thêm chấn thương sẽ là ưu tiên quan trọng của đội bóng.