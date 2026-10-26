Vấn đề y tế người dân TPHCM phản ánh nhiều nhất

Phản ánh của người dân chủ yếu tập trung vào nhóm bệnh viện tuyến cuối, chuyên khoa và có lượt khám đông. Ảnh minh hoạ: Hoài Bảo.

Từ tháng 10, Sở Y tế TP.HCM chính thức phát hành định kỳ Bản tin rút kinh nghiệm từ phản ánh của người dân. Đây được xem là động thái mạnh tay nhằm nhìn thẳng vào sự thật, buộc các cơ sở y tế trên địa bàn phải rà soát lại toàn bộ quy trình, khắc phục triệt để bất cập thay vì bao che hay né tránh.

Chỉ trong một tháng (25/9-25/10), Hệ thống tiếp nhận của Sở Y tế đã ghi nhận 163 phản ánh. Trong đó, 150 trường hợp đã được xử lý và 13 trường hợp đang tiếp tục xác minh.

Chiếm tỷ lệ lớn nhất là các vấn đề liên quan đến Chương trình khám sức khỏe toàn dân (47 phản ánh), tiếp đến là các phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật y tế, thông tin hướng dẫn chưa rõ ràng, thái độ phục vụ của nhân viên và việc thu thêm chi phí chưa giải thích minh bạch.

Từ những dữ liệu này, Sở Y tế TP.HCM đã bóc tách 6 tình huống điển hình mà người bệnh thường xuyên gặp phải, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải chấn chỉnh ngay lập tức.

Đầu tiên là tình trạng nhiều người dân tham gia khám sức khỏe toàn dân nhưng chờ mãi vẫn thấy "trắng" dữ liệu trên ứng dụng Công dân số TP.HCM. Nguyên nhân đến từ khâu nhập liệu chậm trễ hoặc thiếu sót tại cơ sở khám.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phân công rõ người chịu trách nhiệm, dọn sạch hồ sơ tồn đọng và không để chất lượng đợt khám bị ảnh hưởng chỉ vì khâu nhập liệu.

Thứ hai là việc mập mờ khoản chi trả dù người bệnh có BHYT 100%. Không ít bệnh nhân bức xúc khi thuộc diện hưởng 100% BHYT nhưng vẫn phải móc túi trả thêm tiền.

Qua xác minh, người bệnh đã chọn dịch vụ khám theo yêu cầu nhưng không được tư vấn rõ từ đầu. Sở Y tế khẳng định mức hưởng 100% không đồng nghĩa với miễn phí mọi dịch vụ tự nguyện; bệnh viện bắt buộc phải công khai giá và giải thích rõ khoản chênh lệch trước khi người bệnh quyết định.

Thứ ba là hành vi tự ý đẩy bệnh nhân ra ngoài chụp MRI. Tại một số cơ sở, khi chưa thực hiện được kỹ thuật chụp MRI, nhân viên y tế đã hướng dẫn người bệnh ra phòng khám bên ngoài tự trả tiền. Sở Y tế chỉ rõ đây là việc làm sai quy định.

Bệnh viện không được đổ trách nhiệm cho người bệnh mà phải chủ động ký hợp đồng chuyển dịch vụ cận lâm sàng theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP để đảm bảo tối đa quyền lợi BHYT.

Thứ tư, công tác âm thầm sửa đơn thuốc khi phát hiện sai sót vẫn còn diễn ra. Có trường hợp bác sĩ nhầm lẫn hàm lượng thuốc bôi của bệnh nhi, sau đó tự điều chỉnh và gửi đơn mới qua email nhưng không xác nhận lại.

Ngành y tế nhấn mạnh việc phát hiện sai sót là cần thiết, nhưng bắt buộc phải gọi điện xác nhận người nhà đã hiểu rõ đơn mới, tránh nguy cơ dùng nhầm thuốc gây nguy hiểm.

Thứ năm là sự thiếu trách nhiệm khiến sổ khám bệnh bị "bỏ quên" trong hộc bàn suốt 1,5 tiếng. Một bệnh nhân nộp lại sổ sau xét nghiệm nhưng mòn mỏi chờ hơn một giờ rưỡi, đến khi hỏi mới phát hiện sổ bị lưu bữu trong hộc bàn.

Sự đứt gãy ở khâu luân chuyển hồ sơ đã làm gián đoạn toàn bộ quy trình. Các bệnh viện được yêu cầu chuẩn hóa điểm giao nhận, dùng công cụ theo dõi điện tử và chủ động xin lỗi khi có sự cố chậm trễ.

Sau cùng là tình trạng bác sĩ giao tiếp kém dù làm đúng quy trình chuyên môn. Gia đình một bệnh nhi bức xúc vì cách giải thích qua loa của bác sĩ trong giờ cao điểm.

Dù em bé đã được tiếp nhận và xử trí hạ sốt đúng quy định, sự thiếu lắng nghe và giải thích chưa tới vẫn gây tâm lý hoang mang. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp thực tế và linh hoạt phân luồng nhân lực vào khung giờ cao điểm.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM khẳng định việc giải quyết từng phản ánh chỉ là xử lý phần ngọn, ngăn ngừa bất cập lặp lại mới là mục tiêu cốt lõi. Người đứng đầu các cơ sở y tế phải coi mỗi phản ánh của người dân là một cơ hội để cải tiến,hướng tới một môi trường y tế an toàn, minh bạch và thuận tiện hơn.

'Vệ sĩ' vô hình của con người Nếu có hệ miễn dịch ổn định, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều kháng thể chống lại các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, virus gây nên. Bạn sẽ khỏe mạnh mà không cần tới thuốc men. Cuốn sách "Siêu tổ chức con người" của tác giả Rodney Dietert đem tới cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để bảo vệ hàng rào đề kháng tự nhiên của cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh.