Vấn đề người di cư: Anh, Pháp chấm dứt thỏa thuận 'một đi, một đến'

Người di cư chờ được giải cứu khi chiếc thuyền chở họ gặp sự cố trong hành trình vượt eo biển Manche từ Pháp tới Anh. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Ngày 30/9, Bộ Nội vụ Anh xác nhận chương trình không tiếp nhận thêm trường hợp mới. Theo thỏa thuận được triển khai từ tháng 8/2025, Anh có thể đưa trở lại Pháp một số người di cư đến bằng thuyền nhỏ và không có quyền ở lại Anh. Đổi lại, London tiếp nhận số người xin tị nạn tương đương từ Pháp, ưu tiên những người dễ trở thành mục tiêu của các đường dây đưa người trái phép và có mối quan hệ gia đình ở Anh.

Chương trình ban đầu được kỳ vọng góp phần làm giảm các chuyến vượt biển nguy hiểm, đồng thời triệt phá hoạt động của các đường dây buôn người. Tuy nhiên, quy mô thực hiện thấp hơn mục tiêu đề ra. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, từ ngày 4/8/2025 đến 30/6/2026, có 1.087 người được đưa trở lại Pháp và 1.117 người được Anh tiếp nhận. Trong cùng thời gian, 27.920 người vượt Manche bằng thuyền nhỏ, đồng nghĩa chỉ khoảng 4% số người đến Anh theo tuyến này được đưa trở lại Pháp. Chi phí trung bình cho mỗi trường hợp hồi hương khoảng 56.000 bảng Anh (65.500 euro).

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood thừa nhận chương trình gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc mở rộng quy mô hồi hương. London cho biết vẫn muốn duy trì hợp tác với Paris, nhưng thỏa thuận “không đạt quy mô mong muốn”.

Pháp trước đó đã phát tín hiệu không muốn gia hạn chương trình. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho rằng vấn đề di cư bất hợp pháp cần được giải quyết ở cấp độ châu Âu, thay vì để Pháp gánh phần lớn trách nhiệm kiểm soát biên giới bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, Anh tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động đưa người trái phép và thúc đẩy các tuyến di cư hợp pháp. Chính phủ Anh cho rằng việc kết hợp kiểm soát biên giới với các con đường hợp pháp có thể làm giảm hoạt động của các đường dây buôn người.

Tình trạng vượt Manche vẫn diễn biến phức tạp. Theo số liệu mới nhất, khoảng 19.200 người đã vượt eo biển này bằng thuyền nhỏ để đến Anh trong năm 2026, trong khi tổng số người sử dụng tuyến đường này kể từ khi trở thành một tuyến di cư lớn đã lên tới khoảng 197.000 người.

Việc chấm dứt thỏa thuận “một đi, một đến” được thông báo trong bối cảnh Anh và Pháp tiếp tục chịu sức ép tìm giải pháp dài hạn cho dòng di cư qua Manche, một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa hai nước sau Brexit.