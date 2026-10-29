Vẫn còn trạm cân tự phát ở xã Vân Hòa hoạt động 'chui'

Tiếp xúc với phóng viên Báo CAND trước đó, ngoài việc cung cấp kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các trạm cân nông – lâm sản tự phát, ông Phạm Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tổ trưởng tổ kiểm tra cho biết, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra đột xuất các trạm cân; cơ sở nào chưa hoàn thành thủ tục pháp lý sẽ lập biên bản, đình chỉ hoạt động; trường hợp không chấp hành sẽ có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Kết quả sẽ thông tin lại trong ngày thứ sáu (23/10), thế nhưng 4 ngày sau đó phóng viên không thấy phản hồi nên phải liên lạc ông Nguyễn Minh Hoài, Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, thì mới nhận được văn bản số 488/BC-UBND ngày 28/10/2026.

Hình ảnh do phóng viên ghi lại trong chiều 27/10/2026, trạm cân của Công ty TNHH Bảo Hân Châu đấu nối giao thông trái phép vào đường tỉnh lộ 643 vẫn đang hoạt động.

Theo văn bản nêu trên và đối chiếu với báo cáo kết quả kiểm tra số 01/BC-TKT ngày 16/6/2026 của Tổ kiểm tra UBND xã Vân Hòa cho thấy, ngoài 3 trạm cân nông – lâm sản của Công ty CP Lâm nghiệp Phú Yên, Chi nhánh Công ty TNHH Hào Hưng Phú Yên, Chi nhánh Công ty TNHH Lộc Thành Ngân cơ bản đầy đủ thủ tục pháp lý, trên địa bàn xã này còn có 9 trạm cân khác của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. UBND xã Vân Hòa cho biết, tại thời điểm kiểm tra ngày 22/10/2026, có 7 trạm cân không còn hoạt động và 2 trạm cân đang hoạt động, trong đó có 3 trạm cân của các ông Trương Đức Huy, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Đức Nông đã dừng vận hành từ ngày 1/7/2025.

Văn bản số 488/BC-UBND ngày 28/10/2026 của UBND xã Vân Hòa ghi nhận kết quả kiểm tra 6 trạm cân còn lại có 5 trạm cân chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đấu nối giao thông với tỉnh lộ 643 và tỉnh lộ 650, chưa đăng ký môi trường, có trạm chưa hoàn thành thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng... Cũng theo văn bản này, trong ngày 22/10/2026 chỉ có 2 trạm cân của ông Mai Văn Nghi nằm bên đường tỉnh lộ 643 và trạm cân của Công ty TNHH Thái Bảo Nam nằm bên đường tỉnh lộ 650 đang vận hành cân kiểm nông – lâm sản, 5 trạm cân còn lại không hoạt động.

Hình ảnh do phóng viên ghi lại trong chiều 27/10/2026, trạm cân của Công ty TNHH Thái Bảo Nam đấu nối giao thông trái phép vào đường tỉnh lộ 650 vẫn đang hoạt động.

Thế nhưng, những hình ảnh do phóng viên Báo CAND ghi nhận thực tế tại hiện trường trong ngày 27/10/2026 cho thấy, không riêng trạm cân của ông Mai Văn Nghi và Công ty TNHH Thái Bảo Nam, mà trạm cân của Công ty TNHH Bảo Hân Châu do ông Nguyễn Công Danh đại diện chủ cơ sở vẫn đang hoạt động cả ngày. Thời điểm đó, tại nơi Công ty TNHH Bảo Hân Châu lắp đặt trạm cân trên thửa đất số 38, tờ bản đồ số 55 bên đường tỉnh lộ 643 ở thôn Vân Hòa, xã Vân Hòa có nhiều tấn sắn mì do các xe máy kéo chở đến, bên trong trạm cân có xe cơ giới đang vận hành bốc xếp sắn mì đưa lên 2 xe ô tô tải.

Còn trạm cân của Công ty TNHH Nông sản và Vận tải Trí Nguyên do ông Hồ Văn Toàn đại diện chủ cơ sở đã vận hành từ nhiều ngày trước đó, nên chiều 27/10/2026 vẫn còn một khối lượng sắn mì ở bên trong, nhưng văn bản của UBND xã Vân Hòa ghi nhận “chưa đi vào hoạt động”. Và theo phản ánh của người dân trong chiều 29/10/2026, các trạm cân của ông Mai Văn Nghi, Công ty TNHH Thái Bảo Nam, Công ty TNHH Bảo Hân Châu vẫn đang hoạt động rất bình thường.

Chiều 27/10/2026, trạm cân của Công ty TNHH Nông sản và Vận tải Trí Nguyên không vận hành nhưng bên trong trạm vẫn còn một số sắn mì chưa cân kiểm, bốc xếp.

Tại một thời điểm kiểm tra, có thể trạm cân nơi này còn đang vận hành, trạm cân nơi kia “đã dừng hoạt động” vì một lý do nào đó, nhưng điều đáng nói là sau đợt kiểm tra từ 28/5/2026 đến 9/6/2026, UBND xã Vân Hòa đã xác định hàng loạt trạm cân tự phát chưa thực hiện thủ tục pháp lý về đấu nối giao thông, phòng cháy chữa cháy, đăng ký môi trường, khai thác nước ngầm…

Thế nhưng chính quyền địa phương không lập biên bản vi phạm hành chính hoặc báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động các trạm cân tự phát có nhiều dấu hiệu vi phạm và buộc khắc phục hậu quả, mà chỉ lập biên bản kiểm tra rồi… “thả nổi” hơn 4 tháng qua, trong khi những trạm cân tự phát đấu nối giao thông trái phép đều hoạt động công khai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Cho đến khi báo chí lên tiếng thì UBND xã Vân Hòa mới “tiếp tục kiểm tra” và có văn bản cho biết “sẽ thông báo yêu cầu các cơ sở này dừng hoạt động” như lần kiểm tra trước đó.

Nhiều người dân ở địa phương cho rằng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông – lâm sản nhanh gọn, thuận tiện, bình ổn giá cả là rất cần thiết. Tuy nhiên, nhưng không vì lý do đó mà để tồn tại vi phạm kéo dài tại các trạm cân nông – lâm sản tự phát. Đã đến lúc các cơ quan có chức trách ở tỉnh Đắk Lắk cần tiến hành kiểm tra đột xuất các trạm cân trên địa bàn xã Vân Hòa để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, góp phần tăng cường trật tự kỷ cương trong quản lý nhà nước từ cơ sở.